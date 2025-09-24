< sekcia Zahraničie
Manželka španielskeho premiéra v sobotu predstúpi pred porotný súd
Toto dlhotrvajúce vyšetrovanie je jedným z niekoľkých prípadov, do ktorých sú zapletení príbuzní alebo bývalí spojenci premiéra Pedra Sácheza.
Autor TASR
Madrid 24. septembra (TASR) - Sudca, ktorý manželku španielskeho premiéra Maríu Begoňu Gómezovú vyšetruje pre údajnú spreneveru, nariadil, aby bola postavená pred súd. Prvé pojednávanie sa uskutoční v sobotu, informovala agentúra AFP.
Toto dlhotrvajúce vyšetrovanie je jedným z niekoľkých prípadov, do ktorých sú zapletení príbuzní alebo bývalí spojenci premiéra Pedra Sácheza. Ide o kauzy, ktoré Sánchezovi spôsobujú problémy a oslabujú jeho menšinovú koalíciu.
Vyšetrovanie podozrenia zo sprenevery sa zameriava na to, či úradníčka zamestnaná v kancelárii premiéra, Cristina Álvarezová, pracovala pre Gómezovú počas jej predchádzajúceho akademického pôsobenia na madridskej univerzite Complutense na úkor svojich pracovných povinností pre vládu.
Sudca Juan Carlos Peinado v rozhodnutí z utorka uviedol, že jeho predbežné vyšetrovanie ukázalo, že v prípade Gómezovej je proces pred porotou opodstatnený. Jasným dôkazom sú údajne e-maily, ktoré Álvarezová poslala tretím stranám a ktoré „zjavne presahujú jej povinnosti“ práce pre vládu. V zdôvodnení svojho rozhodnutia sudca dodal, že dôvodom vymenovania Álvarezovej do funkcie bolo jej „osobné priateľstvo“ s Gómezovou, preto môže ísť o „odklonenie verejných zdrojov v prospech súkromných záujmov.“
Gómezová počas súdneho pojednávania pred Peinadom v Madride pred dvoma týždňami poprela akékoľvek pochybenie. Uviedla, že Álvarezová jej nikdy nepomohla v jej súkromných profesionálnych aktivitách, občas síce rozposielala správy, čo však neovplyvňovalo jej hlavnú prácu. Nemenované zdroje dodali, že Gómezová pred súdom argumentovala aj tým, že aj manželky predchádzajúcich premiérov si najímali zamestnancov na koordináciu pracovného programu a osobnej bezpečnosti.
Peinado spustil toto vyšetrovanie v apríli 2024 v snahe zistiť, či Gómezová zneužila svoje postavenie manželky predsedu vlády na svoj osobný prospech. Okrem toho skupina Manos Limpias (Čisté ruky), napojená na krajnú pravicu, tiež podala sťažnosť proti Sánchezovej manželke a zamerala sa aj na jeho brata Davida, čo viedlo k vyšetrovaniu a vyústilo do jeho rezignácie z funkcie v regionálnej vláde.
Samotný Sánchez obvinenia proti svojej manželke odmieta ako pokus o podkopanie jeho vlády zo strany pravice, ktorá žiada jeho rezignáciu.
Právne problémy Sáncheza a jeho blízkych spôsobujú ťažkosti jeho menšinovej vlády, ktorá je pri podpore zákonov odkázaná na rad regionálnych separatistických strán.
