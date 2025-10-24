Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Manželka väzneného palestínskeho lídra žiada Trumpa o pomoc

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Marwán Barghútí z hnutia Fatah bol medzi palestínskymi väzňami, ktorých prepustenie chcel Hamas presadiť v rámci dohody o prímerí v Gaze, uviedli egyptské štátne médiá.

Autor TASR
Ramalláh 24. októbra (TASR) - Manželka väzneného palestínskeho lídra Marwána Barghútího apelovala v piatok na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohol pri jeho prepustení z izraelského väzenia. Pre agentúru AFP to potvrdil syn Fadwy Barghútíovej, informuje TASR.

„Pán prezident, čaká na vás skutočný partner – taký, ktorý vám môže pomôcť splniť sen, ktorý zdieľame o spravodlivom a trvalom mieri v regióne. V záujme slobody palestínskeho ľudu a mieru pre všetky budúce generácie pomôžte prepustiť Marwána Barghútího,“ uviedol vo vyhlásení právnik manželky väzneného palestínskeho vodcu.

Marwán Barghútí z hnutia Fatah bol medzi palestínskymi väzňami, ktorých prepustenie chcel Hamas presadiť v rámci dohody o prímerí v Gaze, uviedli egyptské štátne médiá.

Jeho priaznivci Barghútího niekedy označujú za „palestínskeho Mandelu“ a podľa AFP je považovaný za jednu z mála palestínskych osobností, ktorú by ako lídra mohli akceptovať všetky politické frakcie.
