Manželka whistleblowera Snowdena požiadala o ruské občianstvo

Moskva 21. januára (TASR) — Lindsay Millsová, manželka bývalého spolupracovníka amerických tajných služieb Edwarda Snowdena, podala žiadosť o ruské občianstvo. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru TASS, ktorej to v utorok povedal Snowdenov právnik Anatolij Kučerena.



"Pokiaľ viem, prechádza štandardným procesom ako každý, kto má na to nárok. Žije v Rusku viac ako päť rokov. Príslušné dokumenty boli doručené bežným postupom na získanie občianstva," uviedol Kučerena s tým, že touto záležitosťou sa osobne nezaoberá.



Podľa Kučerenu neexistujú nijaké problémy, ktoré by Snowdenovej manželke bránili získať ruské občianstvo. "Je to občianka, ktorá dodržiava zákony. Myslím si, že nebudú nijaké problémy," poznamenal.



Edward Snowden ušiel z USA v roku 2013 po tom, ako zverejnil kópie tajných dokumentov a odhalil sledovacie operácie, ktoré vykonávala americká Národná bezpečnostná agentúra (NSA). V USA ho v tejto súvislosti obvinili zo špionáže a krádeže vládneho majetku.



Lindsay Millsová je americká gymnastka a blogerka. So Snowdenom sa zoznámila približne od roku 2009. V roku 2014 odišla za ním do Moskvy. Zobrali sa v roku 2017, medzičasom sa im narodili dve deti.



Snowden dostal ruské občianstvo v septembri 2022. Zložil tiež prísahu vernosti Rusku a dostal ruský cestovný pas.