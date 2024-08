Manželke džihádistu zamietli odvolanie proti odobratiu občianstva

Londýn 7. augusta (TASR) - Žena zo Spojeného kráľovstva, ktorej bolo odobraté občianstvo po tom, čo ako tínedžerka opustila krajinu a v Sýrii sa vydala za bojovníka skupiny Islamský štát (IS), prehrala v stredu súdny spor na britskom najvyššom súde. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sudcovia Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva uviedli, že po februárovej prehre na odvolacom súde sa 24-ročná Shamina Begumová už nemôže znova odvolať. Podľa sudcov ňou navrhované dôvody odvolania "nepredstavujú spornú právnu otázku."



Begumová ako 15-ročná odišla z Londýna do Sýrie, kde sa vydala za bojovníka skupiny Islamský štát. Podľa agentúry AFP uviedla, že vo februári 2019 jej vtedajší britský minister vnútra Javid Sajid zrušil občianstvo z dôvodov národnej bezpečnosti po tom, ako ju našli v sýrskom utečeneckom tábore. Begumová tak podľa jej slov zostala bez štátnej príslušnosti a nemohla sa vrátiť do Británie. Podľa odvolacieho súdu však nezostala bez štátnej príslušnosti, pretože si prostredníctvom svojej matky zachovala bangladéšske občianstvo.



Vo februári 2023 Osobitná imigračná odvolacia komisia (SIAC) potvrdila odobratie jej občianstva. Následne sa Begumová obrátila na odvolací súd, kde jej právny tím argumentoval, že vláda nezohľadnila svoje právne povinnosti voči Begumovej ako potenciálnej obeti obchodovania s ľuďmi. Súd však rozhodol, že riziko pre národnú bezpečnosť má prednosť.



Právnička Begumovej na pojednávaní tvrdila, že jej klientka bola spolu so svojimi dvoma kamarátkami, s ktorými odišla do Sýrie, ovplyvnená propagandistickou mašinériou skupiny IS.



Odvolací súd priznal, že Begumová mohla byť ovplyvnená a zmanipulovaná, ale dodal, že jej rozhodnutie vycestovať do Sýrie mohlo byť premyslené.



Približne 900 ľudí vycestovalo zo Spojeného kráľovstva do Sýrie alebo Iraku, aby sa pridali k IS. Približne 150 z nich bolo podľa vládnych údajov zbavených občianstva, píše AFP.



V marci skupina expertov z OSN vyzvala britskú vládu, aby Begumovú repatriovala.