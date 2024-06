Manželke Sarkozyho hrozí obvienie v kauze financovania jeho kampane

Paríž 29. júna (TASR) - Speváčku a modelku Carlu Bruniovú-Sarkozyovú úrady predvolali v súvislosti s vyšetrovaním financovania prezidentskej kampane jej manžela Nicolasa Sarkozyho v roku 2007. V sobotu to uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu pre agentúru AFP, informuje TASR.



Carla Bruniová-Sarkozyová (56) je podozrivá zo zatajenia falošných výpovedí svedkov a zapojenia sa do pokusu o korupciu v Libanone. Sarkozy (69) bol v októbri 2023 obvinený z nezákonného ovplyvňovania svedkov počas vyšetrovania, či jeho predvolebnú kampaň v roku 2007 financoval líbyjský diktátor Muammar Kaddáfí.



Bruniová-Sarkozyová môže byť v tomto prípade obvinená; ak by s vyšetrovateľmi spolupracovala a získala štatút spolupracujúceho svedka, podľa francúzskeho právneho systému by sa formálnemu obvineniu vyhla. Termín jej vypočutia zatiaľ nestanovili. V prípade už vypovedala v júni 2023 ako svedkyňa, začiatkom mája ako podozrivá.



Vyšetrovanie ukázalo, že vymazala všetky správy s francúzskou "kráľovnou paparazzov" Michele Marchandovou, ktorá bola v júni 2021 obvinená z manipulácie svedkov, najmä francúzsko-libanonského podnikateľa Ziada Takieddineho. Ten predtým niekoľkokrát potvrdil, že v rokoch 2006 a 2007 pomohol doručiť až päť miliónov eur v hotovosti od Kaddáfího pre Sarkozyho. V roku 2020 to však náhle odvolal. Vyvolalo to podozrenie, že Sarkozy a jeho spojenci ho podplatili.



Sarkozy sa má postaviť pred súd v roku 2025 pre ilegálne financovanie svojej kampane v roku 2007, ktorá ho vyniesla do prezidentského kresla. Pravicový prezident po odchode z Elyzejského paláca v roku 2012 čelí viacerým právnym problémom.