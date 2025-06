Manželku a deti muža, ktorý útočil v Colorade, čaká deportácia

Washington 4. júna (TASR) — Americký Imigračný a colný úrad (ICE) zadržal rodinu muža pochádzajúceho z Egypta, ktorý v nedeľu v meste Boluder v štáte Colorado zaútočil na účastníkov zhromaždenia na podporu izraelských rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Manželka Muhammada Sabrího Sulajmána a jej päť detí sú v detenčnom zariadení ICE, kde čakajú na deportáciu, oznámil v utorok večer miestneho času Biely dom na sieti X. TASR o tom informuje s odvolaním sa agentúry DPA a AFP.



Biely dom si zároveň neodpustil sarkastickú poznámku na margo deportácie rodiny: „Šesť jednosmerných leteniek pre Muhammadovu manželku a päť detí. Konečné rozhodnutie čoskoro“. Tiež naznačil, že deportácia by sa mohla uskutočniť už v stredu.



Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová vo videu zverejnenom v utorok takisto na platforme X označila zadržaného za „teroristu“. Podľa nej prebieha vyšetrovanie, ktorého cieľom je zistiť, do akej miery vedela útočníkova rodina o „ohavnom útoku“ alebo či ho podporovala.



Sulajmán vyšetrovateľom po zadržaní povedal, že útok plánoval rok, chcel zabiť „všetkých sionistov“ a že by to urobil znova. Podľa medializovaných informácií tvrdil, že o svojich plánoch nikomu nepovedal.



Sulajmán hodil do skupiny približne 20 účastníkov nedeľňajšieho zhromaždenia dve zápalné fľaše, takzvané Molotovove koktaily, striekal na nich benzín a kričal „Slobodu Palestíne“. Do nemocníc bolo prevezených 12 zranených, pričom niektorí mali viac ako 80 rokov.



Polícia v Boulderi uviedla, že po útoku sa našlo ďalších 16 nepoužitých Molotovových koktailov. Útočníka zadržali na mieste činu. V pondelok ho obvinili zo 16-násobného pokusu o vraždu prvého stupňa a použitia podomácky vyrobeného plameňometu. V prípade dokázania viny mu hrozí doživotné väzenie.



Americké médiá tvrdia, že 45-ročný Sulajmán pochádza z Egypta. Podľa vládnych zdrojov sa v USA nachádzal na základe medzičasom neplatného víza. O azyl požiadal v septembri 2022. Imigračný status jeho rodiny nie je známy.