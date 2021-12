Manželku drogového baróna El Chapa odsúdili k trom rokom väzenia

Washington 1. decembra (TASR) - Americký súd odsúdil v utorok manželku mexického drogového baróna Joaquína "El Chapa" Guzmána k trom rokom odňatia slobody po tom, ako priznala vinu z obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí, informovala v noci na stredu agentúry AFP.



Súd udelil Emme Coronelovej Aispurovej nižší trest než pre ňu pôvodne žiadala prokuratúra, ktorá súd koncom novembra požiadala o trest odňatia slobody pre Coronelovú Aispurovú v trvaní štyroch rokov. Sudca totiž prihliadol na to, že Coronelová Aispurová priznala vinu a v čase, keď sa vydala za mexického drogového baróna, mala iba 18 rokov.



"Chcem vyjadriť úprimnú ľútosť nad každou škodou, ktorú som mohla spôsobiť, a žiadam, aby ste mi spolu so všetkými občanmi tejto krajiny odpustili... Trpím v dôsledku bolesti, ktorú som spôsobila svojej rodine," uviedol Coronelová Aispurová počas pojednávania.



Súd okrem trestu odňatia slobody nariadil manželke narkobarána, aby zaplatila 1,5 milióna dolárov, ktoré získala z trestnej činnosti, pričom so zaplatením tejto čiastky súhlasila ešte pred pojednávaním. Súd tiež odpustil Coronelovej Aispurovej z trojročného trestu deväť mesiacov, ktoré už strávila vo väzení, odvtedy čo ju vo februári zatkli.



Coronelová Aispurová v júni priznala vinu v troch bodoch obžaloby – zo sprisahania s cieľom obchodovania s drogami, prania špinavých peňazí a zapojenia sa do finančných záležitostí drogového kartelu Sinaloa.



V rámci dohody o vine a treste sa Coronelová Aispurová tiež priznala, že pôsobila ako prostredníčka medzi Guzmánom a ostatnými členmi kartelu Sinaloa v čase, keď sa v roku 2014 Guzmán nachádzal v mexickom väzení. Guzmán si vďaka tomu dokázal v roku 2015 naplánovať útek z väzenia.



Emma Coronelová Aispurová sa narodila v USA v metropolitnej oblasti San Francisco Bay Area a má dvojité americko-mexické občianstvo.



Guzmána odsúdili na doživotie v roku 2019. Jeho drogový kartel Sinaloa bol počas Guzmánovho 25-ročného vládnutia zodpovedný za prepašovanie obrovského množstva kokaínu a ďalších drog do USA, uviedla prokuratúra v dokumentoch. Takisto napísala, že jeho "armáda sicarios" čiže "nájomných vrahov" mala príkaz uniesť, mučiť a zabiť každého, kto sa mu postaví do cesty.