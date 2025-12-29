< sekcia Zahraničie
Manželku juhokórejského exprezidenta obvinili z brania úplatkov
Manželku odvolaného prezidenta Jun Sok-jola zatkli v auguste.
Autor TASR
Soul 29. decembra (TASR) — Juhokórejská prokuratúra v pondelok obvinila bývalú prvú dámu Kim Kon-hi z prijatia úplatkov v celkovej výške 370 miliónov wonov (približne 217.000 eur) vrátane umeleckých diel či šperkov, ako aj zo zasahovania do záležitostí štátu. Tím špeciálneho prokurátora to oznámil na tlačovej konferencii deň po oficiálnom ukončení 180-dňového vyšetrovania jej obvinení z korupcie, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Jonhap.
Manželku odvolaného prezidenta Jun Sok-jola zatkli v auguste. Prokuratúra ju vyšetrovala pre podozrenie z manipulácie s akciami a prijímanie luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia. Bola tiež obvinená zo zasahovania do parlamentných volieb.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Kim Kon-hi dostala od vodcu Cirkvi zjednotenia dve kabelky značky Chanel a náhrdelník od firmy Graff. Údajne tiež dostala luxusné šperky v hodnote viac ako 100 miliónov wonov, obraz od slávneho juhokórejského maliara I U-hwana v hodnote 140 miliónov wonov, kabelku Dior a náramkové hodinky.
Jun Sok-jol poprel, že by o týchto daroch vedel.
Prokuratúra začiatkom decembra požadovala pre bývalú prvú dámu 15-ročný trest odňatia slobody za to, že „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom podkopať oddelenie náboženstva od štátu zakotvené v ústave. Taktiež požiadala súd, aby jej udelil pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur).
Minulý týždeň vyšetrovatelia obvinili Kim Kon-hi z prijímania luxusných darov od podnikateľov a iných osôb výmenou za pozície vo vláde a za jej podporu politických nominácií.
Kim Kon-hi všetky obvinenia odmietla. Vo svojej záverečnej výpovedi ich označila za „veľmi nespravodlivé“.
Bývalý prezident Jun Sok-jol vyhlásil 3. decembra 2024 stanné právo, čo zdôvodnil nutnosťou zabezpečiť ústavný poriadok a obvinil opozičné strany z blokovania činnosti parlamentu. V dôsledku stanného práva bola pozastavená všetka politická činnosť a obmedzená sloboda prejavu. Poslanci stanné právo po niekoľkých hodinách zrušili.
Jun Sok-jol bol 15. januára 2025 zatknutý a 26. januára obžalovaný zo vzbury. Stal sa tak prvým úradujúcim prezidentom v dejinách Južnej Kórey, ktorý bol zatknutý a obžalovaný. Po konaní pred ústavným súdom ho 4. apríla odvolali z prezidentskej funkcie.
Súd v Soule by mal vyniesť verdikt v kauze prezidentovej manželky 28. januára.
Manželku odvolaného prezidenta Jun Sok-jola zatkli v auguste. Prokuratúra ju vyšetrovala pre podozrenie z manipulácie s akciami a prijímanie luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia. Bola tiež obvinená zo zasahovania do parlamentných volieb.
Vyšetrovatelia tvrdia, že Kim Kon-hi dostala od vodcu Cirkvi zjednotenia dve kabelky značky Chanel a náhrdelník od firmy Graff. Údajne tiež dostala luxusné šperky v hodnote viac ako 100 miliónov wonov, obraz od slávneho juhokórejského maliara I U-hwana v hodnote 140 miliónov wonov, kabelku Dior a náramkové hodinky.
Jun Sok-jol poprel, že by o týchto daroch vedel.
Prokuratúra začiatkom decembra požadovala pre bývalú prvú dámu 15-ročný trest odňatia slobody za to, že „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom podkopať oddelenie náboženstva od štátu zakotvené v ústave. Taktiež požiadala súd, aby jej udelil pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur).
Minulý týždeň vyšetrovatelia obvinili Kim Kon-hi z prijímania luxusných darov od podnikateľov a iných osôb výmenou za pozície vo vláde a za jej podporu politických nominácií.
Kim Kon-hi všetky obvinenia odmietla. Vo svojej záverečnej výpovedi ich označila za „veľmi nespravodlivé“.
Bývalý prezident Jun Sok-jol vyhlásil 3. decembra 2024 stanné právo, čo zdôvodnil nutnosťou zabezpečiť ústavný poriadok a obvinil opozičné strany z blokovania činnosti parlamentu. V dôsledku stanného práva bola pozastavená všetka politická činnosť a obmedzená sloboda prejavu. Poslanci stanné právo po niekoľkých hodinách zrušili.
Jun Sok-jol bol 15. januára 2025 zatknutý a 26. januára obžalovaný zo vzbury. Stal sa tak prvým úradujúcim prezidentom v dejinách Južnej Kórey, ktorý bol zatknutý a obžalovaný. Po konaní pred ústavným súdom ho 4. apríla odvolali z prezidentskej funkcie.
Súd v Soule by mal vyniesť verdikt v kauze prezidentovej manželky 28. januára.