Manželku mexického drogového baróna El Chapa zatkli

Washington 23. februára (TASR) - Manželku mexického drogového baróna "El Chapa" Guzmána zatkli v pondelok na letisku v americkom štáte Virgínia pre obvinenia z medzinárodného obchodovania s drogami. Informovalo o tom ministerstvo spravodlivosti USA, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AP.



Emmu Coronelovú Aispurovú (31), ktorá je občiankou USA aj Mexika, zatkli na Medzinárodnom letisku Dulles a pred federálny súd vo Washingtone sa má postaviť v utorok.



Je obvinená z plánovania distribúcie kokaínu, metamfetamínu (pervitínu), heroínu a marihuany v Spojených štátoch. Ministerstvo spravodlivosti ju tiež obviňuje z napomáhania manželovi pri úteku z mexického väzenia v roku 2015 a z účasti na plánovaní druhého úteku z väzenia pred tým, ako Guzmána vydali v januári 2017 do USA.



Najmocnejší mexický drogový barón prezývaný El Chapo (Krpec) ušiel cez otvor pod sprchou vo svojej väzenskej cele a dostal sa do osvetleného tunela dlhého 1,6 kilometra, kde sa nachádzala motorka na koľajniciach s úzkym rozchodom. Plánovanie úteku bolo rozsiahle a jeho manželka pri tom zohrala kľúčovú úlohu, uviedla prokuratúra.



Podľa súdnych dokumentov je Coronelová Aispurová obvinená z toho, že pracovala s Guzmánovými synmi a svedkom, ktorý teraz spolupracuje s americkou vládou, na organizovaní výstavby podzemného tunela. Cezeň Guzmán ušiel z prísne stráženej väznice Altiplano v Mexiku, vďaka čomu nebol vydaný do USA. Súčasťou plánovania úteku bola kúpa pozemku v blízkosti väznice, strelných zbraní a opancierovaného nákladného vozidla a tiež prepašovanie hodiniek s GPS. Tie umožňovali "stanoviť presné miesto, kde sa Guzmán nachádza, a vybudovať tunel tak, aby mohol doň ľahko vojsť", píše sa v dokumentoch.



Guzmána odsúdili na doživotie v roku 2019. Jeho drogový kartel Sinaloa bol počas Guzmánovho 25-ročného vládnutia zodpovedný za prepašovanie obrovského množstva kokaínu a ďalších drog do USA, uviedla prokuratúra v dokumentoch. Takisto napísala, že jeho "armáda sicarios" čiže "nájomných vrahov" mala príkaz uniesť, mučiť a zabiť každého, kto sa mu postaví do cesty.



Coronelová Aispurová chodila pravidelne na pojednávania počas Guzmánovho súdneho procesu, dokonca aj vtedy, keď ju svedecké výpovede stavali do veľmi zlého svetla. Teraz sa nachádza vo väzbe.