Manželky obrancov Mariupola vyzvali na evakuáciu vojakov

Mariupol 30. apríla (TASR) - Manželky dvoch z ukrajinských vojakov, ktorí bránia obliehaný komplex oceliarní Azovstaľ v meste Mariupol, apelovali na to, aby súčasťou akejkoľvek evakuácie civilistov bola aj evakuácia vojakov. Obávajú sa totiž, že ak vojaci zostanú v zničenom areáli oceliarní, zajmú ich ruské sily, ktoré ich môžu vystaviť mučeniu alebo ich dokonca zabiť. TASR prevzala správu z agentúry AP.



"Na životoch vojakov tiež záleží. Nemôžeme hovoriť len o civilistoch," povedala v rozhovore pre AP v Ríme 29-ročná Julija Fedusiuková, manželka Arsenija Fedusiuka, ktorý je členom pluku Azov. "Dúfame, že dokážeme zachrániť aj vojakov, nielen mŕtvych, nielen zranených, ale ich všetkých," dodala.



Kateryna Prokopenková (27), ktorej manžel Denys Prokopenko je veliteľom pluku Azov, vyzvala na uskutočnenie vojenskej operácie podobnej tej, ktorá počas druhej svetovej vojny pri francúzskom meste Dunkerque umožnila evakuáciu britských a spojeneckých vojsk obkľúčených nemeckých silami.



Môžeme spraviť takúto operáciu, ktorá "zachráni našich vojakov, našich civilistov, naše deti", uviedla Prokopenková. "Musíme to spraviť práve teraz, pretože každú hodinu, každú sekundu zomierajú ľudia," zdôraznila.



Fedusiuková a Prokopenková povedali, že približne 600 vojakov v železiarňach Azovstaľ je zranených, pričom niektorí z nich trpia gangrénou. Agentúre AP ukázali fotografie, ktoré im poslali ich manželia, na ktorých je vidieť vojakov s amputovanými končatinami a strelnými zraneniami.



Ukrajinskí vojaci sa podľa slov Fedusiukovej nevzdajú ruským jednotkám. "Nevieme o nijakom vojakovi z (pluku) Azov, ktorý sa vrátil (zo zajatia) ruských síl od roku 2014," varovala s tým, že by im hrozilo mučenie a zabitie. "Vieme to s určitosťou, preto to (vzdanie sa) pre nich neprichádza do úvahy," zdôvodnila.



Oceliarne Azovstaľ sú posledným miestom organizovaného ukrajinského odporu v Mariupole proti presile ruských inváznych síl. Podľa agentúry AFP sa v podzemných bunkroch pod oceliarňami, takmer úplne zničenými v dôsledku ruských útokov, stále ukrýva asi 2000 ukrajinských vojakov a 1000 civilistov.