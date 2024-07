Manželov ruského pôvodu v Austrálii obvinili zo špionáže pre Moskvu

Melbourne 12. júla (TASR) - Austrálska vojačka a jej manžel sú obvinení zo špionáže pre Rusko, informovala v piatok agentúra AP. Podľa nej ide o vôbec prvé obvinenia vznesené na základe zákonov o špionáži prijatých v Austrálii v roku 2018.



Manželia sa narodili v Rusku, sú austrálskymi občanmi s ruskými pasmi. V piatok sa majú dostaviť na magistrátny súd v Brisbane. Každý z nich je obvinený z jedného prípadu prípravy trestného činu špionáže, uviedol komisár austrálskej federálnej polície Reece Kershaw.



Spresnil, že manželia "spoločne pracovali na prístupe k materiálom austrálskych obranných síl, ktoré sa týkali bezpečnostných záujmov Austrálie". Podľa polície tieto informácie vyhľadávali s úmyslom poskytnúť ich ruským orgánom. To, či boli tieto informácie adresátom naozaj odovzdané, vyšetrovatelia zatiaľ presne nevedia.



Polícia podozrivých zatkla vo štvrtok v ich dome v Brisbane. Kým 42-ročná žena pracovala ako technička informačných systémov austrálskych obranných síl, jej 62-ročný manžel je samostatne zárobkovo činná osoba. Do Austrálie sa presťahovali pred viac ako desiatimi rokmi. Žena sa stala austrálskou občiankou v roku 2016 a jej manžel v roku 2020.



Polícia tvrdí, že žena v roku 2023 tajne vycestovala do Ruska, keď bola na predĺženej dovolenke, ktorú si čerpala v austrálskej armáde. Manžel údajne získal prístup k pracovnému účtu ženy z ich domu v Brisbane a poslal jej do Ruska požadované utajované informácie.



Ak ich súd uzná vinnými, každému z nich hrozí 15 rokov väzenia. Ak by sa našli dostatočné dôkazy, že tajné informácie boli naozaj zdieľané s Ruskom, hrozilo by im 25 rokov väzenia alebo doživotie.