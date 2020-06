Manželska zosnulého čínskeho lekára-whistleblowera porodila syna

Londýn 13. júna (TASR) - Vdova po čínskom lekárovi Li Wen-liangovi, ktorý ako jeden z prvých upozornil na vypuknutie epidémie koronavírusu v Číne, v piatok porodila syna. Informovala o tom britská stanica BBC.



Fu Süe-ťie zverejnila fotografiu svojho novorodeného syna na svojom konte v aplikácii WeChat, pričom dieťa označila za "posledný dar" od Dr. Liho.



Li Wen-liang, 34-ročný oftalmológ, už koncom decembra 2019 varoval svojich kolegov pred záhadným vírusom spôsobujúcim zápal pľúc. Správa začala postupne kolovať a úrady za to lekára obvinili zo šírenia lživých informácií.



On sám sa nakoniec koronavírusom nakazil a 6. februára vydali čínske štátne médiá správu, že zomrel.



Peking ho odvtedy vyhlásil za národného hrdinu, pričom súčasne potláčal väčšinu odporu a kritiky, ktorú spustila lekárova smrť.



Ďalší whistlebloweri v nemocnici vo Wu-chane vrátane riaditeľky pohotovosti Aj Fen uviedli čínskym médiám, že úrady ich za otvorené vyjadrovanie o ochorení potrestali.



Fu Süe-ťie, ktorá má teraz s Dr. Lim už druhého syna, vo svojej správe adresovanej zosnulému manželovi prisľúbila, že oboch ich synov "bude milovať a chrániť".



V rozhovore pre miestny spravodajský portál Litchi News Fu uviedla, že po manželovej smrti mala zdravotné problémy spôsobené zármutkom a v záujme zdravého vývoja svojho ešte nenarodeného dieťaťa musela byť hospitalizovaná.



Zosnulého Liho opísala ako zodpovedného lekára a milujúceho manžela a uviedla, že rodina spočiatku tajila jeho smrť pred starším dieťaťom, ktorému na jeho otázky odpovedali, že "ocko odišiel do zahraničia".



Fotografiu novorodeného chlapčeka komentovali na čínskej sociálnej sieti Weibo tisíce ľudí, pričom väčšina z ich dieťatku, matke i celej rodine želali dobré zdravie a veľa šťastia. Mnohí však zanechali aj odkazy pre médiá, aby neobťažovali rodinu zosnulého lekára.