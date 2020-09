Maorijská strana chce oficiálne premenovať Nový Zéland na Aotearoa

Wellington 14. septembra (TASR) - Maorijská strana (MP) na Novom Zélande, ktorá bojuje za práva domorodého obyvateľstva, chce dosiahnuť, aby krajina dostala oficiálny názov Aotearoa, čím by sa tamojší domorodý jazyk stal zreteľnejším vo verejnom živote. Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra DPA.



Navrhovaný plán, ktorý počíta aj s premenovaním hlavného mesta Wellington na Te Whanganui-a-Tara a mesta Christchurch na Otautahi, strana oznámila pred parlamentnými voľbami stanovenými na 17. októbra.



"Je neprijateľné, aby oficiálny jazyk krajiny ovládali iba tri percentá jej obyvateľov," uviedol kandidát MP Rawiri Waititi. Nový Zéland má dva oficiálnej jazyky - angličtinu a maorijčinu (te reo).



Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová, ktorá sa v nasledujúcich voľbách bude uchádzať o svoje druhé funkčné obdobie, dosiaľ neuviedla, či podporuje zmenu názvu krajiny.



"Čoraz častejšie počujem, že používanie výrazu Aotearoa je zameniteľné s názvom Nový Zéland a že ide o pozitívnu vec. Či to zmeníme v zákone alebo nie, nemyslím si, že to zmení skutočnosť, že pre Nový Zéland sa stále viac používa názov Aotearoa," uviedla Ardernová vo vyhlásení.



Vicepremiér Winston Peters medzitým plán strany MP skritizoval. "Je to obyčajná honba za novinovými titulkami bez akéhokoľvek ohľadu na cenu pre túto krajinu," napísal Peters na Twitteri.



Snahy o premenovanie Nového Zélandu sa objavujú už dlhé roky. Meno Nový Zéland sa datuje do čias holandských kolonizátorov, ktorí krajinu pomenovali po holandskej provincii Zeeland. Maorijský výraz Aotearoa znamená "zem bieleho oblaku".