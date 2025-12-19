< sekcia Zahraničie
Marčenko vyzval partnerov pokračovať v práci na reparačnej pôžičke
Podľa Marčenka je reparačná pôžička systémové a dlhodobé riešenie, ktoré zaistí udržateľnosť obranných schopností a ochráni Európu pred budúcimi konfliktmi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 19. decembra (TASR) - Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko v piatok vyhlásil, že pôžička Európskej únie vo výške 90 miliárd eur nestačí na úplné pokrytie finančných potrieb Ukrajiny. Partnerov Kyjeva preto vyzval, aby pokračovali v rokovaniach o tzv. reparačnej pôžičke. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Podľa Marčenka je reparačná pôžička systémové a dlhodobé riešenie, ktoré zaistí udržateľnosť obranných schopností a ochráni Európu pred budúcimi konfliktmi.
V prejave k ministrom financií krajín skupiny G7 Marčenko upozornil, že dôsledky možnej porážky Ukrajiny by pre Európu boli oveľa vážnejšie než riziká spojené so spustením mechanizmu reparácií.
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Únia poskytne Ukrajine na roku 2026 a 2027 bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Európska komisia si túto sumu požičia za výhodné úrokové sadzby na kapitálových trhoch a následne tieto peniaze požičia Ukrajine. Ručiť bude svojím rozpočtom. Ku garanciám sa však nepripoja Česko, Maďarsko a Slovensko, ktoré si vyjednali výnimku.
Nemecký kancelár Friedrich Merz na summite nepresadil svoj návrh, aby sa na pomoc Ukrajine použili zmrazené ruské aktíva v hodnote 210 miliárd eur. Proti tomu boli najmä Francúzsko a Taliansko. Väčšina z týchto aktív je uložená vo finančnej inštitúcii Euroclear sídliacej v Belgicku, ktoré na ne nechce siahnuť pre obavy z odvetných krokov Ruska. To sa vyhrážalo, že by mohlo siahnuť na peniaze súkromných investorov a spoločností zo západných krajín.
Podľa Marčenka je reparačná pôžička systémové a dlhodobé riešenie, ktoré zaistí udržateľnosť obranných schopností a ochráni Európu pred budúcimi konfliktmi.
V prejave k ministrom financií krajín skupiny G7 Marčenko upozornil, že dôsledky možnej porážky Ukrajiny by pre Európu boli oveľa vážnejšie než riziká spojené so spustením mechanizmu reparácií.
Lídri EÚ sa v noci na piatok na zasadnutí Európskej rady dohodli, že Únia poskytne Ukrajine na roku 2026 a 2027 bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Európska komisia si túto sumu požičia za výhodné úrokové sadzby na kapitálových trhoch a následne tieto peniaze požičia Ukrajine. Ručiť bude svojím rozpočtom. Ku garanciám sa však nepripoja Česko, Maďarsko a Slovensko, ktoré si vyjednali výnimku.
Nemecký kancelár Friedrich Merz na summite nepresadil svoj návrh, aby sa na pomoc Ukrajine použili zmrazené ruské aktíva v hodnote 210 miliárd eur. Proti tomu boli najmä Francúzsko a Taliansko. Väčšina z týchto aktív je uložená vo finančnej inštitúcii Euroclear sídliacej v Belgicku, ktoré na ne nechce siahnuť pre obavy z odvetných krokov Ruska. To sa vyhrážalo, že by mohlo siahnuť na peniaze súkromných investorov a spoločností zo západných krajín.