Marcinková:Potrebujeme silnú, solidárnu, obranyschopnú a samostatnú EÚ

Bratislava 16. marca (TASR) - Aktuálne dianie na Ukrajine ukázalo, že potrebujeme silnú, solidárnu, obranyschopnú a samostatnú Európsku úniu (EÚ). Na bratislavskom podujatí v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) to uviedla predsedníčka parlamentného výboru pre európske záležitosti Vladimíra Marcinková.



"EÚ je projekt mieru, ale so susedom, akým je Rusko, treba mať na pamäti, že niekedy je najefektívnejším nástrojom, akým sa dá mier udržať a vymôcť, vojenská sila a pripravenosť," povedala s tým, že EÚ sa v otázke obranyschopnosti dlho spoliehala na partnerov.



Marcinková poukázala aj na energetickú závislosť na Rusku. "Naposledy, keď sme stretli v Paríži s kolegami z iných európskych štátov, som bola veľmi kritická k tomu, ako sme podcenili našu energetickú závislosť na Rusku. A taktiež k tomu, že sú to aj naše peniaze, z ktorých je dnes vojna na Ukrajine financovaná," doplnila.



Šéfku parlamentného európskeho výboru teší, že silný hlas naprieč Európou je rozhodný a hovorí o potrebe nezávislosti.