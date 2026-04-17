Marcos: V ČR zadržiavajú bývalého filipínskeho kongresmana
Autor TASR
Manila 17. apríla (TASR) - Úrady v Čechách zadržali bývalého filipínskeho kongresmana Elizaldyho Coa, ktorý ušiel z krajiny a pre obvinenia v korupčnom škandále mu bol odobratý pas. Informoval o tom v piatok filipínsky prezident Ferdinand Marcos, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Co údajne získal z podvodu pri protipovodňových projektoch jednu miliardu dolárov, čo vyvolalo protesty na celom súostroví sužovanom búrkami. Podľa údajov OSN len za uplynulý rok postihli Filipíny stovky povodní. Spolu s ďalšími osobami bol obvinený z porušenia protikorupčného zákona v súvislosti s projektom protipovodňovej ochrany v strednej oblasti Filipín.
„Coa zastavili na nemeckých hraniciach po príchode z Českej republiky,“ uviedol Marcos v piatok na X. „Zamietli mu vstup do krajiny a vrátili ho českým orgánom, kde zostáva vo väzbe,“ ozrejmil. Manila „úzko spolupracuje s českou vládou, aby zabezpečila dodržanie všetkých právnych postupov a zariadila návrat (bývalého kongresmana) na Filipíny v čo najkratšom možnom čase,“ uviedol.
Co sa po prevalení škandálu vzdal mandátu v Snemovni reprezentantov a skrýval sa. Následne začal zverejňovať videá, že zodpovedný za korupčný škandál je aj samotný prezident. Marcos dôsledne popiera akúkoľvek spojitosť s prípadom a zdôraznil, že to bol práve on, kto záležitosť dostal do centra pozornosti počas celonárodného prejavu.
Úrady prisľúbili, že Coov prípad bude „prvým z mnohých“, keďže štátni prokurátori ešte nepodali obvinenia proti ďalším senátorom a poslancom zapleteným do tohto podvodu.
