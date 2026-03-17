Marcové hity USA druhej polovice 20. storočia
Celine Dion viedla americkú hitparádu 17. marca 1996 so skladbou Because You Loved Me, na čele bola šesť týždňov.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Pred 60 rokmi, 17. marca 1966, viedol americkú singlovú hitparádu Ssgt. Barry Sadler so skladbou The Ballad Of The Green Berets. Na čele bola päť týždňov. Barry Sadler je americký interpret, ktorý slúžil pri zelených baretoch ako medik vo Vietnamskej vojne, dosiahol hodnosť seržanta (SSgt v názve znamená Staff Sergeant). Vo svojich skladbách používal aj vojenské témy.
Skupina Four Seasons so skladbou December, 1963 (Oh What A Night) viedla americkú hitparádu 17. marca 1976. Na čele bola tri týždne. Ich prvý názov bol Variatones, potom Four Lovers a od februára 1962 už Four Seasons. V septembri 1962 mali prvý veľký hit, skladbu Sherry, ktorá sa dostala až na prvé miesto. V hitparáde mali 30 skladieb, na prvé miesto sa dostali aj Big Girls Don’t Cry, Walk Like A Man, Rag Doll a December, 1963 (Oh What A Night). V roku 1990 uviedli prvú zostavu skupiny Four Seasons do Rock and rollovej siene slávy.
O desať rokov neskôr bola na čele skupina Starship s piesňou Sara. V júli 1965 vznikla v San Franciscu skupina Jefferson Airplane. Rozišli sa v roku 1973, na základoch tejto skupiny vznikla potom v marci 1974 nová formácia s názvom Jefferson Starship, tá potom v rokoch 1984 až 1992 účinkovala pod názvom Starship. V hitparáde mali šesť piesní, hitmi okrem piesne Sara boli aj We Built This City a Nothing’s Gonna Stop Us Now.
Celine Dion viedla americkú hitparádu 17. marca 1996 so skladbou Because You Loved Me, na čele bola šesť týždňov. Táto speváčka a skladateľka začínala so spevom v rodinnej folkovej skupine. V septembri 1990 vydala debutový album s názvom Unison, z ktorého bol aj prvý hit Where Does My Heart Beat Now. Na svojom konte má 27 štúdiových albumov, 15 z nich naspievaných francúzsky, 12 anglicky. V americkej TOP 40 hitparáde mala zatiaľ 17 skladieb, z nich štyri sa dostali na prvé miesto. V apríli 2007 prekročil svetový predaj jej albumov 200 miliónov.
