Mardini: Je načase prestať sa zahrávať s ohňom pri atómovej elektrárni

Kyjev 1. septembra (TASR) - Červený kríž žiadal vo štvrtok zastaviť všetky vojenské operácie v okolí Rusmi obsadenej Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES) na južnej Ukrajine a upozornil, že dôsledky prípadného bojového útoku by mohli byť katastrofálne. Píše o tom agentúra AFP.



"Je najvyšší čas prestať sa zahrávať s ohňom a robiť radšej konkrétne kroky na ochranu tohto zariadenia i ďalších jemu podobných pred akýmikoľvek vojenskými operáciami," povedal novinárom v Kyjeve generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Robert Mardini.



"Aj čo len najmenšia chyba by mohla spustiť vlnu takého pustošenia, ktoré budeme ľutovať ešte celé desaťročia," nechal sa počuť Mardini.



Jeho vyjadrenia prichádzajú v období, keď je na ceste k tejto atómovej elektrárni pri juhoukrajinskom meste Enerhodar inšpekčný tím Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorý vedie Rafael Grossi, šéf tejto ustanovizne spadajúcej pod OSN.



ZAES je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe a leží v tesnej blízkosti 50-tisícového mesta Enerhodar, v Ruskom obsadenej časti Záporožskej oblasti. Závod sa nachádza sa na frontovej línii a ruské vojská ho obsadili už v prvých týždňoch invázie.



V okolí elektrárne dochádza k opakovanému ostreľovaniu, z ktorého sa navzájom obviňujú obe strany, ukrajinská ruskú a ruská ukrajinskú. Ako bol upozornil na sociálnej sieti Telegram enerhodarský starosta Dmytro Orlov, k delostreleckej paľbe na samotné mesto došlo aj vo štvrtkových ranných hodinách.



Ruská strana zase vo štvrtok obvinila Kyjev, že krátko pred príchodom tímu inšpektorov OSN rozmiestnil pri ZAES približne 60 "sabotérov". Ministerstvo obrany v Moskve zároveň vyhlásilo, že ruské jednotky proti "tomuto nepriateľovi" už zasiahli, a to aj letectvom.