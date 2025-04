MAREC V ČESKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke český prezident Petr Pavel (vľavo) a slovenský prezident Peter Pellegrini pred prezidentským sumitom Slavkovského formátu (S3) na zámku Slavkov pri Brne v stredu 5. marca 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke herci zľava Tomáš Maštalír, Vojtěch Kotek, režisér Jiří Mádl, Vojtěch Vodochodský, Táňa Pauhofová a Martin Hofmann pózujú po novinárskej projekcii filmu Vlny v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke dopravná situácia na hraničnom priechode Drietoma - Sarý Hrozenkov na hranici s Českou republikou, kde prebieha kontrola vozidiel nad 3,5 tony v súvislosti so zamedzením šírenia nákazy slintačky a krívačky, v Drietome vo štvrtok 27. marca 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Bratislava/Praha 1. apríla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša marcový výberový prehľad udalostí v Česku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu i témy so slovacikovým momentom. Ten dominoval v druhej polovici mesiaca v súvislosti so šíriacou sa nákazou slintačky a krívačky.4. marca - Českí poslanci prehlasovali veto prezidenta Petra Pavla týkajúce sa novely zákona o platoch ústavných činiteľov, podľa ktorej im platy narastú približne o sedem percent. Prezident kritizoval najmä retroaktivitu novely a poukázal na to, že nerieši problém systémovo. Prezidentské veto prehlasovalo 101 koaličných poslancov, čo bol minimálny vyžadovaný počet.5. marca - Poslaneckou snemovňou v stredu prešla takzvaná veľká mediálna novela. Zmeny, ktoré okrem iného zvyšujú koncesionárske poplatky za verejnoprávne médiá, sa koalícii nakoniec podarilo presadiť 99 hlasmi, 89 poslancov bolo proti. Televízny poplatok by sa podľa novely mal zvýšiť o 15 korún na 150 korún (5,99 eur) a rozhlasový o 10 korún na 55 korún (2,2 eur), najskôr od mája tohto roka. Platiť by ho mali nielen majitelia rozhlasových a televíznych prijímačov, ale aj domácnosti, v ktorých niekto vlastní zariadenie schopné prijímať online vysielanie, teda tablet či smartfón.- Vláda rozhodla o postupnom zvyšovaní výdavkov na obranu o 0,2 percenta HDP ročne až do roku 2030, keď by mali dosiahnuť tri percentá HDP. Premiér ČR Petr Fiala očakáva, že obranný rozpočet ČR sa v súlade s plánom v roku 2026 zvýši na 2,2 percenta HDP. Zároveň je podľa neho možné, že sa členské štáty NATO dohodnú na ešte ambicióznejšom zvýšení výdavkov na obranu, americký prezident Donald Trump požaduje vynakladať až päť percent HDP.- Prezidenti Slovenska a Česka Peter Pellegrini a Petr Pavel sa počas rokovania na zámku Slavkov pri Brne zhodli na tom, že vzťahy oboch krajín by nemali príliš ovplyvňovať emócie a politika. Pellegrini zdôraznil, že politické roztržky sú len krátkou epizódou v životoch oboch národov. Pavla zároveň požiadal o intervenciu v otázke negatívneho vykresľovania Slovenska v českých médiách.6. marca - Polícia odhalila biznis Čechov a Slovákov s falošnými pracovnými agentúrami, ktoré zamestnávali cudzincov. Viní ich z členstva v organizovanej zločineckej skupine, krátenia dane, prania špinavých peňazí či neoprávneného podnikania. Trestnou činnosťou podľa polície spôsobili škodu 50 miliónov korún (takmer dva milióny eur).- Nákladný vlak prevážajúci cisterny s toxickým benzénom, ktorý po minulotýždňovej havárii pri obci Hustopeče nad Bečvou začal horieť, prekročil pred vykoľajením najvyššiu dovolenú rýchlosť o približne 55 km/h. Uviedli to inšpektori po dokončení rozboru rýchlomeru. V závere februára sa zo 17 cisterien, ktoré prevážali toxický benzén, vykoľajilo až 15 a postupne začali horieť. Česká inšpekcia životného prostredia oznámila, že benzén zasiahol podzemné vody a sanácia územia môže podľa odborníkov trvať aj dva roky.7. marca - Skupina senátorov sa obrátila na Ústavný súd ČR, aby posúdil súlad zmluvy so Svätou stolicou s českým ústavným poriadkom. Poslanci zmluvu schválili deň predtým a kritikom dohody prekáža najmä pasáž o spovednom tajomstve.8. marca – Najviac ocenení na 32. ročníku odovzdávania cien Český lev získala dobová dráma Vlny režiséra Jiřího Mádla. Ide o príbeh dvoch bratov na pozadí udalostí Pražskej jari a následnej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Snímka bodovala v šiestich kategóriách vrátane najlepšieho celovečerného hraného filmu. V kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe si cenu prevzala Slovenka Tatiana Pauhofová.10. marca - Česko v reakcii na výskyt slintačky a krívačky v Maďarsku zaviedlo mimoriadne veterinárne opatrenia. Zakázal sa prevoz akýchkoľvek zvierat do krajiny z Maďarska v nadväznosti na opatrenia spred troch dní, keď sa vydal zákaz prepravy zvierat z Maďarska a Slovenska s výnimkou prepravy zvierat zo SR priamo na bitúnky.17. marca (TASR) - Štátna veterinárna správa (SVS) oznámila opätovnú možnosť prevážať zvieratá z Maďarska a Slovenska do ČR od nasledujúceho dňa. Úrady tiež avizovali ukončenie kontrôl na česko-slovenských hraniciach, ktoré pred týždňom zaviedli z dôvodu výskytu nákazlivej slintačky a krívačky v Maďarsku.20. marca - Česko oznámilo zákaz dovozu hospodárskych zvierat zo Slovenska do ČR od nasledujúcej polnoci, od rána aj obnovenie mimoriadnych kontroly na hraniciach. Krajina tak reagovala na prvé podozrenia výskytu slintačky a krívačky v dvoch slovenských chovoch dobytka.21. marca - Polícia a Štátna veterinárna správa ČR od rána spustili kontrolu zákazu dovozu hospodárskych zvierat z Maďarska a Slovenska na štyroch hraničných priechodoch.26. marca (TASR) - Česko vyčlenilo pre nákladné autá nad 3,5 tony štyri hraničné prechody zo Slovenska. Diaľničný Lanžhot – Brodské a ďalej Starý Hrozenkov – Drietoma, Bílá-Bumbálka – Makov a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec, všetky so zavedenými dezinfekčnými prahmi. Colná ani veterinárna správa oznámili, že nemajú dostatočnú kapacitu na to, aby autá mohli kontrolovať na všetkých 16 hraničných priechodoch so SR.27. marca - Minister poľnohospodárstva Marek Výborný skritizoval prevozy zvierat, utratených pre slintačku a krívačku na Slovensku, v nedostatočne izolovaných vozidlách. Slovenského ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča telefonicky vyzval, aby k podobným udalostiam nedochádzalo. Povedal to po zasadnutí Ústrednej nákazovej komisie, ktorá rozhodla o ďalších opatreniach v Česku. Zdôraznil, že zodpovedný prístup tamojších úradov sa líši od niektorých vecí, ktoré sú vidieť u susedov. Deň predtým sa v internetovom priestore objavili videá, ako niektoré nákladné autá prevážajú utratené zvieratá do žilinskej kafilérie s pootvoreným kontajnerom.- Česká polícia na základe kontrol na hraniciach so Slovenskom z dôvodu slintačky a krívačky vrátila na územie Slovenska päť nákladných áut. Dôvodom bol prevoz mäsa z Maďarska či znečistenie krvou.31. marca - K večeru posledného marcového dňa nebolo v Česku potvrdené ani jedno podozrenie na nákazu slintačkou a krívačkou. Vzhľadom na blízku vzdialenosť ohniska na Slovensku však krajina opäť sprísnila preventívne opatrenia. Zo SR, Maďarska, Dolného Rakúska a Burgenlandu zakázal dovážať aj vedľajšie živočíšne produkty, ako napríklad živočíšne múčky z kafilérií.