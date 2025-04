MAREC V MAĎARSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na archívnej snímke maďarský minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava/Budapešť 1. apríla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša februárový výberový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.- Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zdlraznil, že jeho krajina zostáva na strane mieru. Vyhlásil to v reakcii na mimoriadny summit západných lídrov v Londýne o situácii na Ukrajine. Orbán ho vyhodnotil slovami, že „európski lídri sa rozhodli, že je potrebná vojna, nie mier, že Ukrajina by mala pokračovať vo vojne.“ Minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó po stretnutí s podpredsedníčkou slovenskej vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou vyhlásil, že Slovensko bude môcť prijímať viac ako 1,5 miliardy kubických metrov (m3) zemného plynu cez Maďarsko. Po polstoročí sa v Maďarsku opäť objavila nákaza slintačky a krívačky. Vírus nákazlivého ochorenia identifikoval maďarský Národný úradu pre ochranu potravinového reťazca (NÉBIH) na farme dobytka v Kisbajcsi neďaleko slovenských hraníc. Hlavný veterinárny lekár Szabolcs Pásztor nariadil okamžité oficiálne opatrenia proti šíreniu choroby, ktorá spôsobuje vážne ekonomické škody. Klasické príznaky slintačky a krívačky sa na farme s 1400 kusmi dobytka objavili začiatkom marca. Pásztor okamžite nariadil zatvorenie farmy a začatie epidemiologického vyšetrovania.- Premiér Orbán pristúpil po neúspešných rokovaniach s obchodnými reťazcami k regulovaniu marže základných potravín. Týmto krokom reagoval na údaje Ústredného štatistického úradu, podľa ktorých vo februári dosiahla inflácia v prípade potravín 7,1 percenta.- Péter Szijjártó označil šéfa poľskej diplomacie Radoslawa Sikorského za jedného z "najzvrátenejších provojnových politikov v Európe" po tom, čo sa Sikorski dostal do konfliktu s americkým miliardárom a poradcom prezidenta USA Elonom Muskom. Šéf maďarskej diplomacie dodal, že štýl poľského ministra zahraničných vecí a súčasnej poľskej vlády je známy a že je to "smutné vysvedčením toho, čo reprezentujú, a spôsobu, akým ničia právny štát v Poľsku".(TASR) - Péter Szijjártó vyhlásil, že maďarská vláda je vďačná americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za zablokovanie fondov USAID, ktoré sú základom pre masívnu politickú korupciu v Maďarsku. Spojené štáty oznámili predtým zrušenie 83 percent programov Agentúry pre medzinárodný rozvoj. Maďarský parlament schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej budú zakázané akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Za návrh novely hlasovalo 136 poslancov, 27 bolo proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Novelu zhromažďovacieho zákona podporili aj poslanci opozičných strán Jobbik a Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).- Maďarská polícia nepovolila demonštráciu, ktorej cieľom malo byť vyjadrenie protestu proti zákonu zakazujúcemu pochody Pride. Prezident Tamás Sulyok medzitým zákon podpísal, čím vstúpil do platnosti.- Maďarský najvyšší súd rozhodol, že polícia nezákonne zakázala demonštráciu na budapeštianskom Alžbetinom moste proti novelizovanému zákonu o zhromažďovaní. Protestné zhromaždenie sa napokon konalo na inom mieste a demonštranti po ňom postupne obsadili tri mosty. Slintačka a krívačka sa objavila na ďalšej farme s 2300 kusmi dobytka v Rábsko-mošonsko-šopronskej stolici v obci Levél, ktorá leží 30 kilometrov od slovenských hraníc.