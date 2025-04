MAREC V NEMECKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava/Berlín 1. apríla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša marcový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického a hospodárskeho významu. V centre západonemeckého mesta Mannheim vrazilo auto do davu ľudí. Incident si bezprostredne vyžiadal dva ľudské životy, ďalšie osôby utrpeli zranenia. Vodič auta vo veľkej rýchlosti vrazil do davu ľudí na pešej zóne vedľa Galérie Kaufhof. Polícia potvrdila, že podozrivého 40-ročného Nemca z Ludwigshafenu zadržala.- Muža, ktorý v Mannheime vrazil autom do skupiny ľudí obvinili z dvojnásobnej vraždy. Vzhľadom na to, že pri incidente bolo ďalších 11 ľudí zranených, prokuratúra oznámila, že podozrivého 40-ročného Nemca obvinili aj z viacnásobného pokusu o vraždu a ťažkého ublíženia na zdraví. Obvineného previezli z nemocnice do cely policajného zaistenia, hospitalizovali ho po tom, ako si pri zatýkaní strelil do úst plynovou pištoľou.- Policajná inšpekcia v utorok začala vyšetrovať 15 policajtov pre podozrenie z odosielania rasistických správ v skupinových konverzáciách. Policajné orgány prehľadali deväť bytov v Hamburgu a pri domových prehliadkach zabavili viacero elektronických zariadení. Vyšetrovanie sa spustilo po tom, čo dvaja policajti údajne poslali a dostali správy, ktoré boli "rasistické" a "glorifikovali v nich násilie a nacizmus".- Americký výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal minulý mesiac v Nemeclku ďalší pokles predaja po tom, ako majiteľ spoločnosti, miliardár Elon Musk počas predvolebnej kampane hlasne podporil krajne pravicovú AfD. Na najväčšom automobilovom trhu v Európe bolo vo februári zaregistrovaných len 1429 nových elektrických vozidiel Tesla. To predstavuje medziročný pokles o viac ako 76 %. Nemecký kresťanskodemokratický blok CDU/CSU Friedricha Merza a sociálni demokrati (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza oznámili, že "v princípe dosiahli dohodu" o vytvorení vlády. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP. Merz vyhlásil, že sa dohodli na tvrdom prístupe k nelegálnej migrácii. Lars Lingbeil z SPD uviedol, že jeho strana trvala na sociálnych istotách ako minimálna mzda 15 eur za hodinu práce alebo stabilné dôchodky.- Blok CDU/CSU sa SPD a Stranou zelených dohodol na diskutovanom finančnom balíku v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a na podporu infraštruktúry. Počas povolebných koaličných rokovaní sa dve hlavné partaje zhodli na uvoľnení prísnych dlhových pravidiel Nemecka s cieľom umožniť vojenské výdavky a vytvoriť špeciálny infraštruktúrny fond v hodnote 500 miliárd eur. Zelení spočiatku odmietli podporiť tento plán, ktorý potrebuje v dolnej komore nemeckého parlamentu (Spolkovom sneme) dvojtretinovú väčšinu, napokon súhlasili s tým, že do fondu na boj s klimatickými zmenami v rámci balíka pôjde 100 miliónov eur namiesto pôvodných 50 miliónov.- Nemecký Spolkový snem schválil navrhovaný finančný balík v hodnote niekoľkých miliárd eur na obranu a na podporu infraštruktúry. Balíku, v rámci ktorého sa tiež zavádza reforma dlhovej brzdy, vyjadrilo podporu 513 poslancov, proti bolo 207, na získanie dvojtretinovej väčšiny bolo potrebných 489 hlasov. Líder CDU/CSU Merz plánovaný miliardový dlh odôvodnil potrebou pre bezpečnosť Nemecka, Európy a NATO.- Nemecká Spolková rada (Bundesrat) podľa očakávania schválila navrhovaný finančný balík a ústavnú reformu dlhovej brzdy. Na zmenu ústavy bol potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov Bundseratu, za hlasovalo 53 zo 69 poslancov.- Rozpočtový výbor dolnej komory končiaceho nemeckého parlamentu (Bundestagu) schválil ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine na tento rok vo výške troch miliárd eur. Na roky 2026 - 2029 odsúhlasil viazané rozpočtové prostriedky vo výške 8,25 miliardy eur.- Podľa predbežných údajov Spolkového štatistického úradu (Destatis) sa v priebehu uplynulých piatich rokov počet pivovarov v krajine znížil o 93 na 1459. Pokles sa týka novších prevádzok, ako sú malé remeselné pivovary, ale aj mnohých tradičných podnikov.– Prokuratúra v Mníchove oznámila, že podala obžalobu na piatich klimatických aktivistov zo skupiny Posledná generácia (Letzte Generation) pre podozrenie z vytvorenia zločineckej skupiny. Členovia skupiny vo vyhlásení uviedli, že sa voči obvineniam budú brániť, a označili ich za "útok na angažovanosť občianskej spoločnosti ako základný kameň demokracie". Novou predsedníčkou nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) sa stala Julia Klöcknerová z CDU. Poslanci ju do tejto funkcie zvolili drvivou väčšinou hlasov počas ustanovujúcej schôdze dolnej komory nemeckého parlamentu. Predseda Bundestagu je druhý najvyšší ústavný činiteľ v krajine po spolkovom prezidentovi. Z protokolárneho hľadiska je táto funkcia nadradená kancelárovi.