MAREC V POĽSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Bratislava/Varšava 1. apríla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša marcový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.- Podľa Generálneho riaditeľstva pre štátne cesty a diaľnice Poľska má v roku 2025 v krajine pribudnúť 400 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest. Ide o viac než dvojnásobok v porovnaní s minulým rokom. Významné rozšírenia budú aj na trase S19, na ktorú nadväzuje plánovaná slovenská rýchlostná cesta R4 v Prešovskom kraji, či na trase S1, ktorá sa končí na hraniciach Žilinského kraja, odkiaľ pokračuje ako diaľnica D3. Poľsko začalo s deportáciami migrantov, ktorí sa dopustili závažných trestných činov. Oznámil to premiér Donald Tusk. Pohraničná stráž zorganizovala návratovú operáciu, počas ktorej letecky vyhostili 17 občanov Gruzínska. Akciu realizovali v spolupráci s leteckou základňou v Krakove-Baliciach, odkiaľ cudzincov v sprievode pohraničníkov deportovali. Od začiatku tohto roka obvinili v Poľsku zo spáchania rôznych trestných činov dovedna 2616 cudzincov a voči 398 cudzincom začali konanie s cieľom vyhostenia z krajiny.– Poľský Sejm rozhodol o zbavení poslaneckej imunity predsedu strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawa Kaczyňského a bývalého ministra obrany Mariusza Blaszczaka. Kaczyňského prípad sa týka jeho vyjadrení pred komisiou vyšetrujúcou možné zneužitie špionážneho systému Pegasus bývalou vládou, za zbavenie jeho imunity hlasovalo 236 poslancov, proti bolo 200 a traja sa zdržali. Bezpečnostné zložky zadržali poslanca PiS Dariusza Mateckého. Poľský Sejm vo štvrtok súhlasil s jeho zatknutím v súvislosti s vyšetrovaním správy Fondu spravodlivosti. Týka sa údajného manipulovania súťaží na dotácie z fondu a odčerpávania verejných financií do organizácií prepojených s Mateckým, za čo mu hrozí až desať rokov väzenia.- Prezident Duda informoval, že predsedovi Sejmu Szymonovi Holowniovi doručil návrh na ústavnú zmenu, podľa ktorej by sa na obranu vynakladali minimálne štyri percentá HDP ročne.- Poľský premiér v prejave pred poslancami Sejmu a prezidentom vyhlásil, že zbrojenie je spôsob, ako uniknúť katastrofe, nie sa k nej priblížiť. Podľa jeho informácií Rusko zbrojí v miere, ktorá by mu do štyroch až piatich rokov mohla umožniť väčšiu konfrontáciu nielen voči Ukrajine. Podľa Tuska Európa nemá dôvod na komplexy, pretože je modernejšia a bohatšia ako Rusko.- Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk informoval, že Poľsko neplánuje obnoviť povinnú vojenskú službu. Predtým premiér Tusk povedal, že chce, aby bol každý dospelý muž v Poľsku vyškolený pre prípad vojny. Vzápätí však vysvetlil, že nemal na mysli obnovenie povinnej vojenskej služby. Podľa Tomczyka má byť výcvik dobrovoľný a jeho výsledkom nebude vstup do armády. Cieľom je vytvoriť armádu aktívnych záložníkov.- Prezident Duda znova vyzval Spojené štáty, aby v Poľsku umiestnili jadrové zbrane ako prostriedok na odstrašenie potenciálneho šírenia ruskej vojenskej agresie. Duda túto výzvu adresoval v roku 2022 aj administratíve bývalého amerického prezidenta Joea Bidena.- Špecialisti z Varšavskej technickej univerzity v spolupráci s Poľskou skupinou pre rakovinu pľúc vyvinuli model umelej inteligencie, ktorý využíva najväčšiu svetovú databázu snímok hrudníka. Systém je navrhnutý tak, aby odbremenil lekárov od časovo náročných úloh a umožnil im sústrediť sa na odbornú analýzu. Umelá inteligencia dokáže porovnávať nové snímky s tisíckami referenčných CT vyšetrení a automaticky identifikovať patologické zmeny a anatomické znaky.- Karol Nawrocki, občiansky kandidát na prezidenta Poľska podporovaný stranou PiS), odovzdal viac ako 1,3 milióna podpisov pod svojou kandidatúrou na májové voľby. Ide o doteraz najväčší počet podpisov, hlavný súper a kandidát Občianskej koalície (KO) Rafal Trzaskowski odovzdal začiatkom marca vyše 1,1 milióna podpisov.- Bývalý poľský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Jan Krzysztof Ardanowski čelí obvineniam z nehospodárnosti, zneužitia právomocí a nesplnenia povinností s cieľom získať majetkový prospech. Podľa prokuratúry spôsobil Štátnemu centru podpory poľnohospodárstva (KOWR) škodu približne 120 miliónov zlotých (29 miliónov eur). Mariusz Blaszczak bol oficiálne obvinený v súvislosti s odtajnením a zverejnením častí plánov Ozbrojených síl Poľskej republiky z roku 2011. Po štvorhodinovom výsluchu na vojenskom oddelení varšavskej prokuratúry potvrdil, že voči nemu boli vznesené obvinenia, ktoré označil za neopodstatnené. Podľa prokurátora exminister čelí obvineniam zo zneužitia právomocí verejného činiteľa a neoprávneného zverejnenia informácií so stupňom utajenia tajné a prísne tajné.- Poľsko zakázalo dovoz živých zvierat, mäsových a mliečnych výrobkov zo Slovenska v reakcii na potvrdenie slintačky a krívačky v chovoch na troch farmách na juhu západného Slovenska.- Podľa šéfa poľského Úradu pre národnú bezpečnosť generála Dariusza Lukowského je schopnosť krajiny brániť sa voči prípadnej agresii Ruska výrazne obmedzená. Uviedol, že pri súčasnej úrovni zásob by pri dnešnom spôsobe vedenia vojny by obranné zdroje stačili približne na týždeň až dva. Generál zdôraznil, že v niektorých oblastiach je munícia len na niekoľko dní, pričom sa to týka najmä starších typov výzbroje, ku ktorým sa už nové bojové prostriedky nevyrábajú.— Poľsko a Spojené štáty podpísali medzivládnu dohodu v hodnote takmer dvoch miliárd dolárov o logistickej a technickej podpore systémov protivzdušnej obrany Patriot. Implementácia dohody by mala zabezpečiť operačnú pripravenosť odpaľovacích zariadení systému Patriot, aby mohli okrem iného zneškodniť rakety krátkeho doletu vrátane manévrovateľných striel.