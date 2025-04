MAREC V RAKÚSKU: Zoznam najdôležitejších udalostí v krajine

Na snímke zľava rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, rakúsky kancelár a predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Christian Stocker, rakúsky vicekancelár a predseda Sociálnodemokratickej strana Rakúska (SPÖ) Andreas Babler, ministerka zahraničných vecí a líderka liberálnej strany NEOS Beate Meinlová-Reisingerová sa účastnia na zložení prísahy novej rakúskej vlády vo Viedni v pondelok 3. marca 2025. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke rakúska ministerka obrany Klaudia Tannerová. Foto: TASR - MO SR

Bratislava/Viedeň 1. apríla (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša marcový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu. Tiež slovacikové témy, predovšetkým v súvislosti so šírením nákazy slintačka a krívačka.- Štatistický úrad oznámil, že úroda vína v Rakúsku sa v minulom roku v dôsledku náročných poveternostných podmienok prepadla medziročne o pätinu na 1,87 milióna hektolitrov. Neskoré mrazy, sucho a silné dažde spôsobili najnižšiu hodnotu za uplynulých 14 rokov. Pokles bol obzvlášť výrazný v prípade bieleho vína, a to o 22 % na 1,29 milióna hektolitrov. Produkcia červeného vína sa v porovnaní s rokom 2023 znížila o 13 % na 578.600 hektolitrov. Prísahu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena zložila nová vláda. Viac ako päť mesiacov po voľbách prevzal post spolkového kancelára Christian Stocker, ktorého ľudovci (ÖVP) vytvorili koalíciu so sociálnymi demokratmi (SPÖ) a liberálmi zo strany NEOS. Nová koalícia sa stala vôbec prvou, ktorú sformovali až tri politické strany. V rámci boja proti nelegálnej migrácii sa nová stredopravicová koaličná vláda dohodla na dočasnom pozastavení zlučovania rodín utečencov. Minister vnútra Gerhard Karner uviedol, že zlučovanie rodín vyvíja tlak v oblasti bývania, zdravotníctva a školstva.— Rakúski policajti zadržali 15 osôb pre podozrenia z úmyselného ponižovania, okrádania a zneužívania homosexuálov. Jednu osobu zaistili v spolupráci so slovenskou políciou. Podozriví od mája 2024 vylákali prevažne mužov na odľahlé miesta pomocou falošnej identity na sociálnych sieťach. Na obete tam čakalo niekoľko maskovaných ľudí, ktorí ich okradli a ponižovali. Všetko si nakrúcali a záznamy zverejnili v uzavretých skupinách na internete.- Ministerstvo vnútra oznámilo, že spravodajská služba po decembrovom zadržaní Bulharky odhalila Ruskom riadenú kampaň zameranú na šírenie dezinformácii o Ukrajine v nemecky hovoriacich krajinách. Vyšetrovanie podozrivej zo špionáže ukázalo, že pár týždňov po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu spred vyše troch rokov vznikli bunky pracujúce pre ruské spravodajské služby.— Štyri školy zostali z bezpečnostných dôvodov zatvorené v okresnom meste Neusiedl am See v spolkovej krajine Burgenland. Riaditeľka miestnej strednej školy Pannoneum Alexandra Lamingerová rozoslala v predchádzajúci večer rodičom žiakov e-mail, v ktorom im oznámila, že prezenčné vyučovanie nahradí v utorok dištančné. Dôvodom mal byť nápis načmáraný na školskej toalete s avízom ozbrojeného útoku na 25. marca. Rakúska vláda definitívne oznámila, že od mája pozastaví rodinám azylantov v krajine právo na zlučovanie. Urobí tak ako prvá krajina v Európskej únii. Pozastavenie zlučovania bude obmedzené na šesť mesiacov, môžu ho však predĺžiť až do mája 2027.- Ministerka obrany Klaudia Tannerová oznámila, že jednotka rakúskej armády určená pre pomoc pri katastrofách (AFDRU) bude od stredy pomáhať Slovensku s vykonávaním opatrení proti slintačke a krívačke. Krajina vyslala na susedskú výpomoc 53 vojakov s 18 vozidlami, vrátane šiestich špeciálov.- Jednotka AFDRU sa ba hraničnom priechode Rusovce - Rajka zapojila do dezinfekcie nákladných áut.- Rakúska vláda oznámila balík opatrení v súvislosti s prepuknutím nákazy slintačky a krívačky na Slovensku a v Maďarsku vrátane zákazu dovozu živých zvierat z oboch krajín. Krajina stanovila zóny s osobitným režimom, ktorý sa týka najmä poľnohospodárskych podnikov, kde chovajú určité druhy zvierat. Platí pre ne zvýšená hygiena a obmedzenia pri preprave zvierat, možné sú aj prevádzkové kontroly.