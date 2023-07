Marengo: Pápežova návšteva v Mongolsku je dôkazom jeho oddanosti

Vatikán 18. júla (TASR) - Nadchádzajúca cesta pápeža Františka do Mongolska, kde žije len 1450 katolíkov, je dôkazom jeho ochoty cestovať do najvzdialenejších kútov sveta navštívi čo i len hŕstku veriacich. Vyhlásil to v pondelok mladý kardinál Giorgio Marengo, ktorý je zodpovedný za malú mongolskú katolícku komunitu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.



Marengo, ktorý pôsobí ako misionár v Mongolsku už dve desaťročia, hovoril s novinármi po svojom prejave o tom, ako tam katolícki misionári "šepkajú" evanjelium v nádeji, že sa im podarí šíriť vieru - jednoducho a potichu.



"Keď šepkáte, šepkáte jednotlivcovi alebo niekoľkým ľuďom, nemôžete šepkať mnohým ľuďom naraz, pretože vás jednoducho nebudú počuť," povedal Marengo.



"Myslím si, že aj táto návšteva určitým spôsobom prejaví pozornosť, ktorú pápež venuje každému jednotlivcovi, každému človeku, ktorý sa vydáva na cestu viery," dodal.



Pápežova návšteva od 31. augusta do 4. septembra ho zavedie do krajiny, ktorá sa nachádza medzi Čínou a Ruskom - a to v čase, keď Vatikán zažíva napätie s oboma krajinami.



František práve tento víkend ustúpil Pekingu, ktorý v apríli jednostranne vymenoval nového biskupa pre Šanghaj, a formálne potvrdil toto rozhodnutie. V Rusku sa Svätá stolica zasa pokúša o diplomatické vyvažovanie s Moskvou v súvislosti s jej inváziou na Ukrajinu z februára 2022.



Marengo odmietol špekulovať o diplomatických dôsledkoch tejto cesty a zdôraznil, že prvá pápežská návšteva Mongolska je skôr dôkazom toho, ako Františkovo "srdce horí láskou k univerzálnej cirkvi, a najmä tam, kde žije v menšinovom kontexte", cituje jeho slová AFP.



Podľa neho je v krajine iba 1450 katolíkov, väčšina z nich v hlavnom meste Ulanbátar, čo predstavuje iba dve percentá všetkých veriacich v prevažne budhistickom Mongolsku.



František bude počas návštevy predsedať medzináboženskému stretnutiu a slávnostne otvorí nový katolícky charitný dom, ktorý poskytuje pomoc chudobným, núdznym a ženám, ktoré potrebujú útočisko pred domácim násilím.



Marengo (49), sa stal najmladším kardinálom, keď ho František minulý rok vymenoval. Kardinál zároveň vyjadril nádej, že táto návšteva pomôže mongolským veriacim pochopiť, že sú súčasťou globálneho náboženstva.