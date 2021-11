Marie Rottrová oslávi životné jubileum vinylom i novou piesňou

Bratislava 6. novembra (TASR) – Významné životné jubileum – 80 rokov – oslávi 13. novembra speváčka Marie Rottrová. K jubileu vydal Supraphon LP platňu Lady Soul 14 x / 1970 – 2021. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



Marie Rottrová, to je meno, ktoré je synonymom pre charizmu, nezameniteľný hlas a energiu, ktorá nemá na českej scéne obdobu. Je legendou, jej piesne miluje niekoľko generácií poslucháčov a špeciálnu pozornosť si zaslúži jej interpretácia tzv. černošskej hudby, ktorá jej priniesla prezývku Lady Soul. Na novej LP platni si poslucháč nájde 13 soulových hitov a novú skladbu Pozhasínej.



"Novú skladbu Pozhasínej napísal môj syn Vítek už pred pár rokmi, takže som ju od neho počúvala. Keď som premýšľala o novej bonusovej pesničke na pripravované LP, napadla mi práve ona. Páči sa mi, má sviatočnú atmosféru, a LP navyše vychádza krátko pred Vianocami," hovorí Rottrová o svojej pesničkovej novinke, ktorú fanúšikovia nájdu ako záverečný bonus na LP.







Na margo trinástky soulových hitov, ktoré sú základom nového LP, Rottrová k zásadnej časti svojej kariéry v sprievodnom texte vo vnútri obalu vinylu píše: "Novinári i diváci sa ma často pýtajú, ktoré svoje pesničky mám najradšej. Keď im odpovedám, občas zabudnem na soul zo svojich začiatkov, ktory milujem. Možno za to môžu moji rodičia, ktorí mi v 60. rokoch kúpili rádio, na ktorom sa dala naladiť stanica Radio Luxembourg, a ja som objavila novy svet! V tej dobe sme s manželom Vlastíkom Kučajom a ďalšími ostravskymi muzikantmi postavili skupinu Majestic a mali sme cieľ – hrať soul! Stretávali sme sa doma, nahrávali pesničky na magnetofón, písali i svoje vlastné a so zápalom sme ich hrali na ‚čajoch‘. Začala som túto hudbu nahrávať v ostravskom rozhlase i so skupinou Flamingo, ktorú viedol skvely trubkár Richard Kovalčík, a naše nahrávky sa dostali na platne Supraphonu."



Svetovým autorom a hitom na platni zdatne sekundujú porovnateľne výborné piesne Richarda Kovalčíka či Jaroslava Wykrenta. Zaujímavosťou je i trojité autorské rodinné zastúpenie - song Labutě si napísala Marie Rottrová sama, skvelú melodickú skladbu Když hvězda padá zložil jej vtedajší manžel Vlastimil Kučaj a v úvode spomínanú tohtoročnú novinku syn Vít Rotter. Práve táto vianočná baladická pesnička potvrdzuje, že tento rok k jubilujúcej ikone českej pop-music slovo soul čiže duša neodmysliteľne patrí.