Marihuanu si po novom budú môcť kúpiť ľudia v Thajsku len na predpis

Bangkok 27. júna (TASR) - V Thajsku vo štvrtok vstúpil do platnosti zákaz predaja marihuany osobám bez lekárskeho predpisu. Opatrenie prijalo tento týždeň tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Thajsko sa pritom iba pred tromi rokmi stalo prvou krajinou v Ázii, ktorá túto drogu dekriminalizovala, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Hovorkyňa rezortu zdravotníctva vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že užívanie marihuany bude v krajine po novom možné iba „na lekárske účely“.



V súčasnosti je v Thajsku 18.000 obchodov, ktoré majú licenciu na predaj marihuany. Hovorkyňa dodala, že obchody, ktoré nariadenie porušia, budú zatvorené, a ministerstvo v budúcnosti sprísni požiadavky na schválenie novej licencie.



V prípade porušenia nového nariadenia môže vinníkom hroziť až ročné väzenie a pokuta vo výške 20.000 bahtov (približne 520 eur).



Krok obmedzujúci predaj marihuany prijala thajská vláda po tom, ako úrady minulý mesiac zistili, že v poslednom čase prudko vzrástol počet prípadov jej pašovania, do ktorých boli zapojení turisti.



Rozhodnutie dekriminalizovať marihuanu v roku 2022 malo pozitívny vplyv na thajský cestovný ruch aj poľnohospodárske odvetvie. Krajina však čelila odporu verejnosti v súvislosti s obvineniami, že nedostatočná regulácia sprístupnila drogu deťom, z ktorých sa mnohé stali od nej závislé.



Podľa thajského Úradu pre kontrolu omamných látok počet ľudí závislých od marihuany po jej dekriminalizácii výrazne stúpol. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktorú úrad uskutočnil minulý rok.



Kritici nového opatrenia v stredu vyhlásili, že ide o politicky motivovanú zmenu. Avizovali tiež protestné zhromaždenia pred budovou rezortu zdravotníctva naplánované na ďalší mesiac.