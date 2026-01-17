< sekcia Zahraničie
Mario Draghi získa Cenu Karola Veľkého za zásluhy o európsku jednotu
Cena je pomenovaná po Karolovi Veľkom (748 – 814), ktorého ríša sa rozprestierala cez veľkú časť západnej Európy.
Autor TASR
Kolín nad Rýnom 17. januára (TASR) - Taliansky expremiér a bývalý šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi získa prestížnu medzinárodnú Cenu Karola Veľkého za zásluhy o európsku jednotu, uviedli v sobotu organizátori. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Správna rada ocenila 78-ročného Draghiho za to, že „s cieľavedomosťou a neochvejným odhodlaním dosiahol veľké veci pre Európu“.
Medzi predchádzajúcich laureátov tohto ocenenia, ktoré od roku 1950 udeľuje západonemecké mesto Aachen, patria napríklad Winston Churchill, pápež František či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová si ocenenie prevzala v roku 2025.
Cena je pomenovaná po Karolovi Veľkom (748 – 814), ktorého ríša sa rozprestierala cez veľkú časť západnej Európy. Často býval v Aachene neďaleko dnešných hraníc Nemecka s Belgickom a Holandskom, pripomína DPA.
