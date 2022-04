Mariupol: Pluk Azov zverejnil video aj s deťmi v podzemí oceliarní

Mariupol 23. apríla (TASR) - Video, na ktorom je vidieť ženy a deti skrývajúce sa v podzemí oceliarní Azovstaľ v ukrajinskom obliehanom prístavnom meste Mariupol, zverejnil v sobotu na internete ukrajinský pluk Azov. TASR prevzala správu od stanice BBC.



Oceliarne Azovstaľ sú posledným miestom v Mariupole, ktoré ešte nie je ovládnuté Ruskom. Ženy a deti v preplnenej miestnosti vo videu hovoria, že sa im míňajú potraviny i voda a žiadajú o evakuáciu z tohto prístavného mesta.



Niektorí zachytení na videozázname uviedli, že denné svetlo nevideli už niekoľko týždňov, keďže sa v podzemí ukrývajú od februára, uvádza BBC.



Stanica pripomína, že pravosť videozáznamu nedokázala overiť, predpokladá sa však, že bol nakrútený 21. apríla. V rovnaký deň ruský prezident Vladimir Putin odvolal plánovaný ruský útok na oceliarne a svojim jednotkám nariadil, aby ho miesto toho zablokovali.



Snímka bola na internete zverejnená v sobotu 23. apríla. Pluk Azov, pôvodne krajne pravicová skupina, ktorá sa neskôr začlenila do ukrajinskej Národnej gardy, uvádza, že jeho bojovníci rozdávajú potraviny a ďalšiu pomoc ženám a deťom v jednom z bunkrov v podzemí Azovstaľa.



Slová "Deti" napísané veľkými červenými písmenami vidieť na stenách chodby vedúcej k miestnosti, uvádza BBC. Jedna zo žien, ktorá nebola menovaná, vo videu hovorí, že sa tam skrýva viac než 15 detí vo veku od najmenších po 14 rokov.



Videozáznam vedie spletitými chodbami oceliarní k podzemnej miestnosti zaplnenej rodinami s malými deťmi. BBC pripomína, že snímku nebolo možné overiť, v prípade, že je autentická, by však išlo o zriedkavý pohľad do života v oceliarňach a posledné úsilie pluku Azov zaistiť, aby bola situácia v Mariupole v centre svetovej pozornosti.