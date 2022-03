Mariupol už viac neexistuje, tvrdí zástupca starostu

Berlín 11. marca (TASR) - Viac než 200.000 ľudí čaká na útek z obliehaného ukrajinského prístavného mesta Mariupol, ktoré je pod neustálym ostreľovaním a bombardovaním zo strany ruskej armády. Uviedla to v piatok podľa agentúry DPA tamojšia administratíva.



"Odrezali mesto zo všetkých strán," povedal námestník starostu Mariopola Serhij Orlov pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ARD. Rusi do mesta nepúšťajú vozidlá s humanitárnou pomocou. Niekoľko pokusov o vytvorenie humanitárnych koridorov doteraz zlyhalo, pripomína DPA.



"Neviem, ako by som opísal skazu v našom meste. Mesto v skutočnosti už neexistuje. Spomeňte si na Groznyj a Aleppo - práve tak teraz vyzerá Mariupol," povedal Orlov.



Ukrajinská armáda je podľa neho "veľmi statočná", ale vojaci nemajú zbrane na ochranu životov civilistov pred náletmi ruskej armády, dodal.