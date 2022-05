S. Palamar:V bunkroch pod Azovstaľom je uviaznutých asi 200 civilistov

Kyjev 2. mája (TASR) - V bunkroch rozsiahleho komplexu oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom meste zostáva uviaznutých asi 200 civilistov, ktorých sa nepodarilo vyslobodiť v rámci evakuačnej operácie vedenej Organizáciou Spojených národov.



Podľa agentúry Reuters to tvrdí Sviatoslav Palamar, jeden z veliteľov ukrajinského pluku Azov, ktorý v komplexe odoláva ruskej presile.



Dodal, že bojovníci počujú hlasy ľudí uviaznutých v rozbombardovaných bunkroch. Ide údajne o ženy, deti a starších ľudí. Vysvetlil, že jeho vojaci im nemôžu pomôcť, pretože nemajú mechanizmy potrebné na uvoľnenie trosiek - často ide o kusy ťažkých železobetónových platní.



Agentúre Reuters sa Palamarove vyjadrenia nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.



Palamar v rozhovore pre Reuters prostredníctvom aplikácie Zoom vysvetlil, že obrancovia objektu mali v úmysle vyhodiť tieto bunkre do vzduchu a vytvoriť tak únikovú cestu, pretože vchody do nich sú zablokované. Objekt bol však celú noc až do pondelka rána terčom delostreleckej paľby a počas dňa naň ruská armáda zhadzovala bomby z lietadiel.



Reuters pripomenul, že v oceliarňach Azovstaľ v prístavnom meste Mariupol, ktoré bolo zničené niekoľkotýždňovým ruským ostreľovaním, sa ukrýva neznámy počet civilistov a ukrajinských vojakov. Ide prakticky o jediný objekt v tomto meste, ktorý nie je v rukách ruskej armády.