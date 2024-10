Mark Rutte ako nový šéf NATO chce presadzovať tri hlavné priority

Brusel/Amsterdam 1. októbra (TASR) - Nový generálny tajomník NATO Mark Rutte chce vo funkcii udržať pohromade transatlantické partnerstvo, presviedčať spojencov, aby zvýšili výdavky na obranu a pokračovať v podpore Ukrajiny, vrátane jej ambícií vstúpiť do Severoatlantickej aliancie. Na analýzu informačného portálu DutchNews.nl upozornil spravodajca TASR.



Jedným z prvých podujatí, ktoré bude Rutte viesť ako šéf Aliancie, bude stretnutie ministrov obrany NATO v dňoch 17. a 18. októbra v Bruseli.



Pred 57-ročným Ruttem podľa DutchNews.nl stoja veľké výzvy a bude potrebovať všetky svoje schopnosti, aby udržal pohromade transatlantické partnerstvo. Sťažiť túto úlohu mu môže prípadné víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách.



Tiež bude musieť presvedčiť európskych spojencov, aby zvýšili svoje obranné výdavky aspoň na dohodnutý základ dvoch percent národného rozpočtu. Takéto výzvy z jeho strany môžu vyznieť neúprimne, pretože Holandsko počas jeho 14 rokov v kresle premiéra tento stav nikdy nedosiahlo.



Rutte má zodpovednosť aj za to, aby Aliancia aj naďalej pevne podporovala Ukrajinu, a to aj napriek výhradám lídrov, akým je maďarský premiér. Viktor Orbán vyhlásil, že jeho krajina bude členom, ale "nie účastníkom" operácií NATO za jej hranicami.



Nový šéf Aliancie počas krátkej utorňajšej ceremónie preberania funkcie od Jensa Stoltenberga povedal, že jeho tromi hlavnými prioritami bude udržať NATO silné, zachovať podporu pre Ukrajinu a posilniť partnerstvá s inými krajinami a regionálnymi mocnosťami, ako je Európska únia, lebo globálna bezpečnosť "musí byť tímovým úsilím s národmi po celom svete".



"Investície a inovácie sú potrebné na to, aby zaistili, že naša obrana zostane efektívna a dôveryhodná. Neexistuje žiadna bezplatná alternatíva, ak máme čeliť výzvam, ktoré nás čakajú," opísal situáciu.



Priblíženie Ukrajiny k NATO považuje za jednu z kľúčových priorít Aliancie. Nezabudol spomenúť ani zostrelenie letu MH17 spoločnosti Malaysian Airlines z roku 2014 ako dôkaz toho, že vojna s Ruskom sa neobmedzila len na ukrajinské obete. V zostrelenom lietadle dve tretiny z 298 cestujúcich a posádky, boli Holanďania.



Holandské vyšetrovanie potvrdilo, lietadlo zasiahla ruská strela zem-vzduch zo systému BUK odpálená z Doneckej oblasti, kde pôsobili proruskí povstalci. Pochádzal z 53. protilietadlovej raketovej brigády v ruskom meste Kursk, kam sa po zostrelení lietadla vrátil.



"Bez silnej nezávislej Ukrajiny nemôže byť v Európe žiadna bezpečnosť. Miesto Ukrajiny je v NATO, povedal Rutte.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)