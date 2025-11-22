< sekcia Zahraničie
Mark Rutte kvôli vývoji na Ukrajine odriekol návštevu Rakúska
Viedeň/Brusel 22. novembra (TASR) - V dôsledku aktuálneho vývoja na Ukrajine odriekol generálny tajomník NATO Mark Rutte návštevu Rakúska, ktorá bola naplánovaná na sobotu, informuje TASR na základe správy agentúry APA.
Podľa vyjadrení Aliancie sa Rutte v Rakúsku plánoval zúčastniť na diskusii organizovanej mimovládnou organizáciou The Trilateral Commision s názvom „Tvarovanie budúcnosti Európy – Agenda pre úlohu Európy v novom svetovom poriadku“, spresňuje APA s tým, že ďalšie podrobnosti o stretnutí neboli zverejnené.
„Dnes ráno sme tu vlastne mali mať generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ale ‚ocko‘ sa stal nevypočítateľným a generálny tajomník je zaneprázdnený iným spôsobom,“ oznámil v sobotu na Platforme X bývalý švédsky minister zahraničných vecí Carl Bildt – jeden z účastníkov spomínanej konferencie. Bildt mal podľa APA na mysli plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý predložili USA a ktorý vyvolal znepokojenie ako v Kyjeve, tak aj v Európe. Rutte na predchádzajúcej schôdzke v júni tohto roka nazval amerického prezidenta Donalda Trumpa ‚ocko‘ (Daddy).
Jeden z predstaviteľov NATO pre rakúsku agentúru potvrdil, že Rutteho návšteva Rakúska bola zrušená z dôvodu zmien v harmonograme.
Rutte sa zatiaľ k novému mierovému plánu navrhovanému Spojenými štátmi verejne nevyjadril. Americký prezident Donald Trump dal Ukrajine čas do štvrtka, aby prijala mierový návrh USA na ukončenie vojny s Ruskom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým vo svojom videoposolstve oznámil, že má v úmysle predstaviť „alternatívy“ k tomuto americkému návrhu.
Návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
