Mark Rutte sa stal najdlhšie slúžiacim premiérom Holandska

Brusel/Amsterdam 2. augusta (TASR) - Holandský liberálny premiér Mark Rutte sa v utorok stal najdlhšie slúžiacim predsedom vlády tejto krajiny. Vo funkcii bude 4311 dní, čím o jeden deň prekoná predchádzajúci "rekord" bývalého kresťansko-demokratického premiéra Ruuda Lubbersa (1982 – 1994), informuje bruselský spravodajca TASR.



Spravodajský server DutchNews.nl pripomenul, že 55-ročný Rutte sa stal lídrom Ľudovej strany slobody a demokracie (VVD) v roku 2006 a premiérom sa stal 14. októbra 2010. V dvoch vládach premiéra Jana-Pietera Balkenendeho predtým zastával funkciu štátneho tajomníka a je dlhoročným poslancom parlamentu.



Podľa DutchNews.nl je málo pravdepodobné, že Rutte by mohol svoju funkciu predčasne opustiť. To však neznamená, že sa nestretol s výraznou kritikou na svoju adresu, najmä v posledných rokoch.



Fotografie Rutteho prichádzajúceho do práce na bicykli obleteli celý svet. Získal aj prezývku "teflónový Mark" pre schopnosť riešiť politické problémy a kauzy bez toho, aby mu nejako uškodili.



DutchNews.nl naznačil, že Rutte zrejme zotrvá vo funkcii aj po sérii nedávnych protestov farmárov, ktorí odmietajú vládne ekologické návrhy v podobe znižovania chovov zvierat.



Podľa televízie NOS ho ostatní holandskí politici považujú za "spravodlivého človeka", ktorý stojí s nohami pevne na zemi a poctivo plní svoje úlohy, pričom na zasadnutia vlády vie vniesť pokoj a "občas povie aj nejaký vtip".



Bývalý šéf liberálnej strany D66 Alexander Pechtold pre televíziu NOS povedal, že Rutte má na to, aby sa aj piatykrát po sebe stal šéfom vlády. "Chce pre túto krajinu niečo znamenať a je pripravený pre to veľa obetovať," uviedol Pechtold. Môže sa tak stať aj preto, že momentálne nemá ani v strane, ani v holandskej politike nástupcov.



Rutte je známou tvárou aj v európskej politike. Na summitoch EÚ sa považuje za "starú gardu" (dlhšie je v premiérskej funkcii iba Viktor Orbán v Maďarsku) a je zástancom šetrenia v oblasti rozpočtových výdavkov. Kolovali o ňom fámy, že sa usiluje o poprednú pozíciu v štruktúrach EÚ či dokonca o pozíciu generálneho tajomníka NATO, čo vždy vyvrátil.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)