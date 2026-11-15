< sekcia Zahraničie
Marketing Bundeswehru vylepšujú kačičky do vane s útočnými puškami G95
Obchod odštartoval vo štvrtok o 12.00 h pri príležitosti 71. výročia založenia nemeckých ozbrojených síl.
Autor TASR
Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecké ozbrojené sily spustili vlastný internetový obchod s cieľom spraviť z Bundeswehru spoločensky prijateľnú a atraktívnu značku najmä medzi mladšími ľuďmi. Najúspešnejším produktom sa stala maskovaná gumená kačička vyzbrojená miniatúrnou nemeckou útočnou puškou G95 s vojenskou prilbou na hlave, píše TASR podľa webu euronews.
Obchod odštartoval vo štvrtok o 12.00 h pri príležitosti 71. výročia založenia nemeckých ozbrojených síl. Dopyt prekonal očakávania a krátko po spustení spôsobil technické problémy. Gumenná kačička do vane sa v priebehu niekoľkých hodín vypredala na rozdiel od tričiek, hrnčekov, šiltoviek s nápisom „Bundeswehr – od roku 1955“, bateriek a lezeckých karabín. Aj keď produkt skončí vo vani, marketing s vojenskou tematikou dokáže urobiť poriadny rozruch.
Bundeswehr si takto chce posilniť pozíciu aj mimo kasární, vojenských veľtrhov a náborových kampaní. Kritici varujú, že ľahkovážnymi reklamnými predmetmi sa riskuje trivializáciu reality vojenskej služby a marketing zbraní a vojenského vybavenia ako produktov pre životný štýl považujú za problematický. Predseda poslaneckého klubu strany Ľavica (Die Linke) v Bundestagu Sören Pellmann varuje, že ide o „nevhodné zľahčovaním riskantnej práce vojakov“.
Minister obrany Boris Pistorius vysvetlil, že obchod má pomôcť dostať značku Bundeswehr aj tam, kam sa klasická reklama nedostane. Nemecké ozbrojené sily totiž hľadajú viac personálu a do roku 2035 to má byť najmenej 255.000 vojakov, teraz sa ich počet pohybuje okolo 190.000.
Náborové kampane Bundeswehru opakovane vyvolávajú kontroverzie. V roku 2025 niekoľko vodičov električiek v Mníchove odmietlo pracovať, pretože na bokoch vozidiel bola reklama na armádu. Podobne to bolo aj s kampaňou, v ktorej boli mladí ľudia oslovovaní krstným menom.
Obchod odštartoval vo štvrtok o 12.00 h pri príležitosti 71. výročia založenia nemeckých ozbrojených síl. Dopyt prekonal očakávania a krátko po spustení spôsobil technické problémy. Gumenná kačička do vane sa v priebehu niekoľkých hodín vypredala na rozdiel od tričiek, hrnčekov, šiltoviek s nápisom „Bundeswehr – od roku 1955“, bateriek a lezeckých karabín. Aj keď produkt skončí vo vani, marketing s vojenskou tematikou dokáže urobiť poriadny rozruch.
Bundeswehr si takto chce posilniť pozíciu aj mimo kasární, vojenských veľtrhov a náborových kampaní. Kritici varujú, že ľahkovážnymi reklamnými predmetmi sa riskuje trivializáciu reality vojenskej služby a marketing zbraní a vojenského vybavenia ako produktov pre životný štýl považujú za problematický. Predseda poslaneckého klubu strany Ľavica (Die Linke) v Bundestagu Sören Pellmann varuje, že ide o „nevhodné zľahčovaním riskantnej práce vojakov“.
Minister obrany Boris Pistorius vysvetlil, že obchod má pomôcť dostať značku Bundeswehr aj tam, kam sa klasická reklama nedostane. Nemecké ozbrojené sily totiž hľadajú viac personálu a do roku 2035 to má byť najmenej 255.000 vojakov, teraz sa ich počet pohybuje okolo 190.000.
Náborové kampane Bundeswehru opakovane vyvolávajú kontroverzie. V roku 2025 niekoľko vodičov električiek v Mníchove odmietlo pracovať, pretože na bokoch vozidiel bola reklama na armádu. Podobne to bolo aj s kampaňou, v ktorej boli mladí ľudia oslovovaní krstným menom.