Márki-Zay: Orbán robí hanbu Maďarsku, nemal by ďalej financovať vojnu

Budapešť 25. marca (TASR) - Záujmom každého je, aby sa rusko-ukrajinská vojna čo najskôr skončila. Na to je však potrebné aj to, aby predseda maďarskej vlády Viktor Orbán ďalej nefinancoval "Putinovu vojnu", cituje spravodajca TASR v Budapešti slová kandidáta opozície na post premiéra v aprílových parlamentných voľbách Pétera Márkiho-Zaya, ktoré boli v piatok zverejnené na Facebooku.



"Viktor Orbán opäť urobil hanbu Maďarsku. Bolo by skutočne načase zvoliť si stranu: dnes je zrejmé, že jeho 12-ročná politika sa dostane na smetisko dejín. On (Orbán) sa dostal do izolácie, stratil svojich spojencov, v Európskej únii a v NATO ho vnímajú ako posledného Putinovho prívrženca," píše Márki-Zay.



Opozičný politik vyjadril súhlas so slovami ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a zdôraznil, že Maďarsko musí zodpovedať otázky: "Východ či Západ?" a "Putin či Európa?".



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán odmietol výzvy Zelenského, aby Maďarsko súhlasilo s rozšírením sankcií voči Rusku aj o energetický sektor a aby umožnilo prenos zbraní na Ukrajinu cez svoje územie. Oznámil to v piatok Orbánov hovorca Bertalan Havasi.



Zelenskyj sa v noci na piatok prihovoril lídrom EÚ, ktorí sa zišli na dvojdňovom summite v Bruseli. Opísal skazu, ktorú v jeho krajine napáchalo Rusko, a poďakoval sa Európe za jej podporu Ukrajine.



Pozornosť však ukrajinský prezident upriamil aj na krajiny, ktoré sa zdráhali prijať opatrenia na podporu jeho vlasti, a to konkrétne Nemecko, Portugalsko a Írsko. Následne skritizoval Maďarsko za jeho neutrálny postoj: "Tu sa chcem zastaviť a byť úprimný. Raz a navždy sa musíte sami rozhodnúť, na koho strane ste."



Maďarsko následne vyzval, aby prestalo váhať s prijatím sankcií či povolením prevozu zbraní smerujúcich na Ukrajinu cez jeho územie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)