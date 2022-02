Márki-Zay vyzýva Maďarov žijúcich v západnej Európe, aby išli voliť

Budapešť 22. februára (TASR) - Kandidát opozičného zoskupenia šiestich strán Péter Márki-Zay vyzval v utorok občanov Maďarska žijúcich v západoeurópskych krajinách, aby v parlamentných voľbách 3. apríla išli voliť. Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na status Márkiho-Zaya na Facebooku.



"Pôjdem do Nemecka, aby som presvedčil tam žijúcich (krajanov), že sa im oplatí priniesť obeť a zúčastniť sa na parlamentných voľbách, pretože aj v Maďarsku je čoraz viac takých, ktorí majú už dosť korupcie, zvyšovania cien, pretvárky a zla," napísal Márki-Zay.



Kandidát opozície na post premiéra poznamenal, že pre tam žijúcich Maďarov je účasť na voľbách obeťou, pretože musia buď cestovať na voľby domov, alebo sa presúvať v krajine, v ktorej žijú.



Premiér Viktor Orbán sa podľa Márkiho-Zaya snaží Maďarov žijúcich v zahraničí eliminovať, pretože tí, ktorí poznajú svet a Európu, by ho nevolili. "Ak sa všetci zmobilizujeme, tak môžeme vyhrať. Ak vyhráme, potom sa im oplatí vrátiť späť do vlasti - do európskeho Maďarska, ktoré bude prosperovať," uzavrel Márki-Zay.



