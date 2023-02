Maročan odsúdený za vraždu turistiek zo Škandinávie spáchal samovraždu

Rabat 28. februára (TASR) - Marocká správa väzníc v utorok oznámila, že muž, odsúdený na trest smrti za vraždu dvoch škandinávskych turistiek, si vzal v cele život. TARS informuje podľa agentúry AFP.



"Dnes ráno väzeň vo väznici Udžda spáchal samovraždu," uviedlo generálne riaditeľstvo väzníc vo vyhlásení. Muž použil kus látky odtrhnutej z oblečenia, priviazal ju k oknu a obesil sa, dodalo riaditeľstvo.



Za vraždy 24-ročnej Dánky Louisy Vesteragerovej Jespersenovej a 28-ročnej Nórky Maren Uelandovej v pohorí Vysoký Atlas v decembri 2018 boli na trest smrti odsúdení štyria obžalovaní. Prípad vyvolal zdesenie vo všetkých troch krajinách.



Jespersenová a Uelandová študovali outdoorové aktivity a cestovný ruch na univerzite v juhovýchodnom Nórsku. Kamaráti mladé ženy opísali ako "dobrodružné a spoločenské" povahy. Do Maroka pricestovali 9. decembra a chceli tam stráviť mesiac dlhú dovolenku.



Predstaviteľ väznice potvrdil, že mužom, ktorý sa zabil, bol 36-ročný Abdarrahím Chajálí. Zatkli ho v Marrákeši niekoľko hodín po náleze tiel oboch žien.



Od ostatných mužov odišiel ešte predtým, ako zavraždili ženy. Neskôr súdu povedal, že odišiel, lebo s tým nesúhlasil a cítil "ľútosť". Súd ho však uznal za vinného zo snahy pomôcť mužom pri úteku.



Chajálí sa objavil s vrahmi aj na videu, v ktorom všetci štyria prisahajú vernosť teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Pôvodne bol odsúdený na doživotie, ale trest mu po jeho odvolaní zmenili na popravu.



Trest smrti je v Maroku stále legálny, od roku 1993 je však na jeho vykonávanie uvalené moratórium. Hrdelný trest je aj témou politických debát.



Maroko bolo do veľkej miery ušetrené krvavých džihádistických útokov. Predtým sa jeden útok stal v roku 2003 v prístavnom meste Casablanca, kde bolo zabitých 33 ľudí, a jeden v Marrákeši v roku 2011, kde bolo usmrtených 17 ľudí.