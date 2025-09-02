< sekcia Zahraničie
Maročana odsúdili v Nemecku za špionáž proti opozičným aktivistom
Spolu so svojím komplicom vykonával špionáž proti členom hnutia Hirak, čo je marocká opozičná protestná skupina, spresnil súd. Muž bol pritom v minulosti zástancom tejto skupiny.
Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Marockého občana uznali v pondelok v meste Düsseldorf za vinného zo špionáže proti podporovateľom marockej opozičnej skupiny aktivistov žijúcich v Nemecku v prospech marockej tajnej služby, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a DPA.
Vyšší krajinský súd v Düsseldorfe vo vyhlásení uviedol, že Maročan bol odsúdený na 18-ročný podmienečný trest.
Podľa súdu pracoval odsúdený 32-ročný muž pre marockú tajnú službu DGED najmenej od januára 2022. Spolu so svojím komplicom vykonával špionáž proti členom hnutia Hirak, čo je marocká opozičná protestná skupina, spresnil súd. Muž bol pritom v minulosti zástancom tejto skupiny.
Počas procesu sa Maročan v plnej miere priznal, píše DPA. Po tom, čo ho vlani v decembri zadržali v Španielsku a následne v januári vydali do Nemecka, marocké úrady popreli, že by s ním mali niečo spoločné.
Nemenovaný marocký bezpečnostný zdroj pre AFP uviedol, že ide o „radikálneho aktivistu“ s „nepriateľským postojom voči monarchii“. Zdroj tiež poprel, že by mal Maročan akékoľvek väzby na tamojšie tajné služby.
Jeho komplica odsúdili za špionáž ešte v auguste 2023, pričom dostal podmienečný trest jeden rok a deväť mesiacov.
Hnutie Hirak sa na severe Maroka objavilo v roku 2016 po vlne hnevu v súvislosti so smrťou obchodníka s rybami, ktorý sa snažil získať späť korisť zaistenú políciou.
Vyvolalo to protesty požadujúce rozvoj v dlhšiu dobu marginalizovanom hornatom regióne Ríf, obývanom menšinovým etnikom Berberov, čo viedlo k desiatkam zatknutí.
