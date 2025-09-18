< sekcia Zahraničie
Marocká aktivistka dostala pokutu a tri roky väzby za pohŕdanie súdom
V októbri 2023 bola tiež odsúdená na osem mesiacov väzenia za výroky, ktoré vyslovila počas svojho prvého súdneho procesu a ktoré boli považované za urážlivé voči kráľovi Muhammadovi VI. a súdnictvu.
Autor TASR
Rabat 18. septembra (TASR) - Súd v Casablance odsúdil marockú aktivistku za ľudské práva na tri roky väzenia za obvinenia súvisiace s kritikou verejnej politiky a „pohŕdaním súdnictva“. Informoval o tom v stredu jej právnik, ktorý rozsudok označil za nespravodlivý. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Saida El Alamiová bola v utorok odsúdená na „tri roky väzenia a (dostala) pokutu 20.000 dirhamov“ (približne 1880 eur) za príspevky na sociálnej sieti Facebook, v ktorých kritizovala „verejnú politiku“, povedal agentúre AFP advokát Ahmed Ait Bennacer.
Bennacer tiež uviedol, že Alamiovú zadržali 1. júla a stíhali ju za „urážku súdu“, „šírenie nepravdivých tvrdení“ a „nahlásenie trestného činu, o ktorom vedela, že sa nestal“.
„Obvinenia proti nej sú nejasné a nepresné,“ povedal ďalší z jej obhajcov. Dodal, že právny tím jej poradí, aby sa proti rozsudku odvolala.
Alamiovej bola udelená kráľovská milosť v júli 2024, v čase, keď si od začiatku roka 2022 odpykávala predchádzajúci trojročný trest za „urážku ústavného orgánu“.
V októbri 2023 bola tiež odsúdená na osem mesiacov väzenia za výroky, ktoré vyslovila počas svojho prvého súdneho procesu a ktoré boli považované za urážlivé voči kráľovi Muhammadovi VI. a marockému súdnictvu.
