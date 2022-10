Marockí a španielski policajti odhalili v Melille džihádistickú bunku

Rabat 5. októbra (TASR) - Marocká a španielska polícia v rámci spoločnej operácie odhalili a rozbili džihádistickú bunku podozrivú z napojenia na Islamský štát (IS).



Ako v noci na stredu informovala agentúra AFP, policajné razie sa uskutočnili v utorok ráno v španielskej enkláve Melilla na severnom pobreží Maroka a v neďalekom marockom meste Nador a zadržaných bolo počas nich 11 podozrivých.



Podľa marockej polície bolo pri prehliadkach zaistené "počítačové vybavenie" v podobe mobilných telefónov, SIM kariet, počítača a digitálnych médií.



Podľa toho istého zdroja podozriví s cieľom verbovať a získavať ľudí na vstup do teroristických organizácií "propagovali šírením svojich prejavov prostredníctvom počítačových systémov a digitálnej či priamej komunikácie extrémistickú ideológiu".



Zadržaní sú podozriví, že na internete "propagovali extrémistickú ideológiu so zámerom naverbovať ľudí do teroristických organizácií", uviedol marocký policajný zdroj.



Maroko a Španielsko v apríli oficiálne obnovili svoju bezpečnostnú spoluprácu po tom, ako po rok trvajúcom diplomatickom spore o Západnú Saharu normalizovali vzájomné vzťahy.



Marocká polícia tvrdí, že od roku 2002 rozbila viac ako 2000 džihádistických buniek a zatkla viac ako 3500 osôb podozrivých v prípadoch súvisiacich s terorizmom.