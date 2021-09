Marocký kráľ poveril zostavením vlády miliardára Azíza Achanúša

Na archívnej snímke členovia volebnej komisie čakajú na voličov počas hlasovania v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v Rabate 8. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Rabat 11. septembra (TASR) - Marocký kráľ Muhammad VI. poveril v piatok podnikateľa Azíza Achanúša zostavením novej vlády po tom, čo jeho strana Národné zhromaždenie nezávislých (RNI) vyhrala stredajšie parlamentné voľby. Informovala o tom agentúra AFP.RNI získala 102 zo 395 dostupných parlamentných kresiel, pričom islamistická Strana práva a rozvoja (PJD), ktorá posledných desať rokov viedla vládnu koalíciu, utrpela zdrvujúcu porážku a vyhrala len 13 kresiel. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených marockým ministerstvo vnútra.Miliardár Achanúš je predsedom RNI od roku 2016. Tento politický subjekt, ktorý má podľa AFP blízko ku kráľovskému palácu, bol súčasťou všetkých koaličných vlád v krajine za posledných 23 rokov s výnimkou obdobia 2012 - 2013.Achanúš o výsledkoch volieb povedal, že sú "" a poznamenal, že marocký ľud chce zmenu.V dôsledku reforiem boli tieto voľby prvými, v ktorých približne 18 miliónov oprávnených marockých voličov rozhodovalo v rovnaký deň o novom zložení parlamentu, ale aj miestnych a regionálnych zastupiteľstiev.Achanúšova strana vyhrala aj hlasovanie do miestnych zastupiteľstiev, kde získala 9995 zo 31.503 kresiel, ako aj do regionálnych zastupiteľstiev, kde dostala 196 zo 678 postov.Islamistická PJD v stredu večer napadla voľby s tým, že pri nich došlo k "". Tvrdila napríklad, že pri volebných miestnostiach dochádzalo k "" peňažným darom pre voličov a odvolávala sa aj na "" vo voličských zoznamoch, kde údajne viacerí z voličov nenašli svoje meno.Minister vnútra však uviedol, že hlasovanie okrem ojedinelých incidentov, prebiehalo "".V Maroku platí od roku 2011 nová ústava, vďaka ktorej sa mnohé z právomocí panovníka preniesli na parlament a vládu. Kráľ si však zachováva kompetencie ako hlava štátu, najvyšší veliteľ armády a najvyššia islamská autorita v krajine, ako aj prísnu kontrolu nad kľúčovými oblasťami hospodárstva.