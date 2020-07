Marocký novinár je vo väzbe za údajné ohrozenie štátnej bezpečnosti

Rabat 30. júla (TASR) - Marockého novinára Umara Rádího vzali v stredu do väzby na základe podozrení z podkopávania "štátnej bezpečnosti" a zo znásilnenia, informovala agentúra AP s odvolaním sa na prokuratúru v meste Casablanca.



Umar Rádí, 33-ročný novinár a ľudskoprávny aktivista bol od 24. júna už desaťkrát predvolaný na vypočúvanie a následne umiestnený do väzby v meste Casablanca.



Vyšetrujú ho pre údajné "prijatie finančných prostriedkov zo zahraničia s cieľom narušiť vnútornú bezpečnosť štátu". Podozrivý je aj z toho, že udržiaval kontakty so zahraničnými agentmi tajných služieb s cieľom oslabiť diplomatické postavenie Maroka.



Rádího podľa prokuratúry tiež vyšetrujú v súvislosti s "použitím násilia" a "znásilnením" na základe obvinení jednej mladej ženy.



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) minulý mesiac tvrdila, že marocká vláda použila dômyselné metódy sledovania s cieľom odpočúvať Rádího telefón. Vláda to odmietla a požiadala túto Amnesty, aby svoje tvrdenia podložila spoľahlivými dôkazmi.



Rádí sa do povedomia verejnosti dostal minulý rok, keď ho zatkli po tom, ako na Twitteri zverejnil príspevok, v ktorom sa postavil na obranu protivládnych demonštrantov, pripomína AP. V marci tohto roka mu súd udelil štvormesačný podmienečný trest a pokutu vo výške približne 42,6 eur (50 dolárov).