Globálna koalícia proti IS diskutuje, ako bojovať proti oživeniu Dáišu

Marrákeš 11. mája (TASR) - Globálna koalícia proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) sa v stredu zišla v Maroku, aby koordinovala kroky, ktoré týmto džihádistom zabránia obnoviť sa na Blízkom východe a v severnej Afrike. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken mal byť s marockým kolegom Násirom Búrítom spoluhostiteľom stretnutia, ale šéfa americkej diplomacie pozitívne testovali na ochorenie COVID-19, a tak ho nahradila vysokopostavená diplomatka Victoria Nulandová.



Na stretnutí sa zúčastňujú aj vysokopostavení predstavitelia z desiatok ďalších krajín vrátane slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka. Akcia sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení v diskrétnom luxusnom hoteli v marockom meste Marrákeš.



Diskusie majú pokrývať témy ako "stabilizačné kroky v oblastiach predtým ovplyvňovaných Dáišom (IS)", strategická komunikácia proti "radikalizačnej propagande" tejto organizácie a boj proti zahraničným bojovníkom, uviedlo marocké ministerstvo zahraničných vecí.



Stretnutie sa koná tri roky po tom, čo táto celosvetová koalícia pomohla sýrskym bojovníkom poraziť samozvaný "kalifát", ktorý IS vyhlásil v Iraku a Sýrii, a zároveň v čase, keď sa džihádisti snažia posilniť svoju prítomnosť v oblasti Sahel (na južnom okraji púšte Sahara) a v západnej Afrike.



Globálna koalícia proti Dáišu (arabská skratka pre IS) vznikla v roku 2014 po tom, čo títo militanti dobyli obrovské pásma územia v Iraku a v Sýrii, a teraz ju tvorí 84 štátov a medzinárodných organizácií.



Predstavitelia dlho varovali, že IS naďalej predstavuje celosvetovú hrozbu aj napriek tomu, že stratil územnú základňu.



IS sa zaprisahala, že sa pomstí za zabitie svojho ukrývajúceho sa vodcu abú Bakra Baghdádího pri americkom zásahu na severe Sýrie koncom roka 2019.



IS takisto vyzval svojich podporovateľov, aby využili vojnu na Ukrajine a podnikali útoky v Európe.