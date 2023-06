Maroko odsúdilo pálenie Koránu v Štokholme,odvolalo svojho veľvyslanca

Rabat 29. júna (TASR) - Maroko dočasne odvolalo svojho veľvyslanca vo Švédsku v reakcii na stredajší protest v Štokholme, na ktorom istý muž pred tamojšou hlavnou mešitou roztrhal a zapálil Korán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na marocké médiá.



Marocké ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo švédskeho chargé d'affaires v Rabate, aby mu tlmočilo "dôrazné odsúdenie tohto útoku (protestu v Štokholme) a odmietnutie tohto neprijateľného činu".



Pálenie Koránu v Štokholme rozhneval aj Ankaru, ktorá blokuje žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredajšom rozhovore s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom uviedol, že Štokholm by nemal dúfať v skorý súhlas Ankary. Vyjadril sa tak len dva týždne pred summitom NATO v litovskom Vilniuse.



Členstvo Švédska v NATO blokuje aj Budapešť. Maďarský parlament pritom v stredu opäť odložil hlasovanie o ratifikácii švédskej žiadosti, ktoré sa tak zrejme uskutoční až na jeseň.



Stredajší protest v Štokholme prebehol pokojne. Jeho organizátorom bol 37-ročný Salwan Momika, ktorý do Švédska ušiel pred niekoľkými rokmi z Iraku. Švédsku políciu požiadal o povolenie páliť posvätnú knihu islamu, aby "vyjadril svoj názor na Korán". Polícia mu to povolila.



Obdobný protest spojený s pálením Koránu sa v januári uskutočnil pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme. Vyvolal nevôľu moslimov na celom svete a prispel k tureckému blokovaniu švédskeho členstva v NATO.