Maroko po prudkom náraste nakazených otvorilo novú poľnú nemocnicu

Rabat 21. júna (TASR) - Nová poľná nemocnica vo východnom Maroku začne od nedele prijímať pacientov s ochorením COVID-19 a celkovo ich tam môže byť hospitalizovaných okolo 700. Postavili ju preto, že v severoafrickej krajine prudko stúpol počet nakazených. Informovala o tom marocké vláda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Maroko hlásilo v piatok rekordný denný nárast nakazených - po tom, čo v továrňach na balenie ovocia vo východnej provincii Kenitra zistili nový výskyt infekcie. Vládu v hlavnom meste Rabat to prinútilo sprísniť obmedzenia v uvedenom regióne.



Kráľovstvo hlásilo v piatok vyše 500 prípadov nákazy, prevažne v Kenitre, pričom od začiatku marca zaznamenávalo v priemere menej než 100 nových ochorení COVID-19 denne.



Úrady zatvorili továrne, otestovali zamestnancov a spustili vyšetrovanie s cieľom "zistiť osoby zodpovedné za výskyt infekcie", uviedol minister vnútra Abdalwáfí Laftít, citovaný oficiálnou tlačovou agentúrou MAP.



Poľná nemocnica pojme od nedele "okolo 700 zaznamenaných prípadov", dodal minister.



Jahodové polia v Kenitre - zvyčajne v tomto období roka plné pracovníkov zbierajúcich úrodu - boli cez víkend prázdne, uviedol fotograf agentúry AFP.



Niekoľko miest v regióne dali úrady do karantény a medzi obyvateľmi robia skríningy. Obyvatelia môžu vyjsť von z domu len v prípadoch "krajnej nutnosti".



V jednom z miest v karanténe, Moulay Bousselham, je pripravených asi desať sanitiek, ktoré vyzdvihnú pacientov s potvrdenou nákazou a odvezú ich do novej poľnej nemocnice.



Maroko s 34 miliónmi obyvateľov hlásilo vyše 9800 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a 213 úmrtí.



Úrady 9. júna oznámili postupné rušenie obmedzení, zavedených v polovici marca, hoci vo veľkých mestách zostávajú opatrenia v platnosti. Zdravotný stav núdze bol predĺžený do 10. júla.



Je povinné nosiť rúška na verejnosti, zakázané sú zhromaždenia a zatvorené sú mešity, kiná aj divadlá. Reštaurácie a kaviarne majú otvorené, ale ich služby sú obmedzené len na výdaj objednávok "cez okienko".



Hranice marockého kráľovstva sú až do odvolania zatvorené.