Maroko pohrozilo zhoršením vzťahov so Španielskom

Rabat 24. mája (TASR) - Maroko v nedeľu pohrozilo zhoršením vzájomných vzťahov so Španielskom po tom, čo Madrid privítal vodcu hnutia za nezávislosť Západnej Sahary Brahíma Ghálího, ktorý do krajiny pricestoval za lekárskou starostlivosťou. Informovala o tom agentúra AFP.



Napätie medzi dvoma krajinami sa minulý týždeň vyostrilo pre rozhodnutie Maroka, ktoré dovolilo približne 10 000 migrantom prejsť na územie susediacej španielskej enklávy Ceuta.



Ghálí sa v Španielsku lieči z koronavírusového ochorenia COVID-19 od polovice apríla. Jeho prijatie v krajine vyvolalo pobúrenie Maroka. To v sobotu oznámilo, že Ghálí vstúpil na územie Španielska so sfalšovanými dokladmi a požiadalo o transparentné vyšetrenie prípadu.



Zdroje zo súdneho prostredia pre AFP medzičasom uviedli, že španielsky súd sa rozhodol obnoviť vyšetrovanie obvinení voči Ghálímu, ktorý mal údajne mučiť disidentov hnutia za nezávislosť Západnej Sahary.



Marocký minister zahraničných vecí Nasser Bourita pre AFP uviedol, že v prípade ak by Španielsko umožnilo Ghálímu “ísť domov a obísť španielske zákony”, Maroko by to považovalo za výzvu na zhoršenie vzťahov medzi Madridom a Rabatom.



Západná Sahara, rozľahlá púštna oblasť ležiaca na atlantickom pobreží Afriky, je spornou bývalou kolóniou Španielska. Maroko má pod kontrolou 80 percent jej územia vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.



Ghálí je prezidentom Saharskej arabskej demokratickej republiky (SADR alebo Západnej Sahary), štátu, ktorý vyhlásil Front Polisario vo februári 1976 na území dovtedajšej španielskej provincie Španielska Sahara. Ghálí je zároveň generálnym tajomníkom Frontu Polisario.



Maroko pripojilo Západnú Saharu k svojmu územiu v 70. rokoch minulého storočia, keď sa z nej stiahlo Španielsko ako vtedajšia koloniálna mocnosť.



Polisario, podporované Alžírskom a ďalšími africkými štátmi, bojuje za suverenitu Západnej Sahary a kontroluje zhruba 20 percent jej územia. Do roku 1991, keď OSN sprostredkovala prímerie, viedlo proti marockej prítomnosti partizánsku vojnu.