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Maroko použilo na rozohnanie davu pri Ceute slzotvorný plyn
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori.
Autor TASR
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Rabat/Ceuta 30. júla (TASR) - Marocké úrady použili na rozohnanie davu zhromaždeného okolo hranice so španielskou enklávou Ceuta slzotvorný plyn a vodné delá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
Stovky ľudí sa v dôsledku policajného zásahu začali sťahovať smerom k centru neďalekého mesta Fnajdek, kde podľa EFE väčšina z nich plánuje stráviť noc a v nasledujúcich hodinách sa pokúsiť o ďalší prechod do Ceuty. „Rozohnali nás, ale my sa neprestaneme snažiť,“ povedal pre agentúru mladý Maročan snažiaci sa prejsť.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti.
Stovky ľudí sa v dôsledku policajného zásahu začali sťahovať smerom k centru neďalekého mesta Fnajdek, kde podľa EFE väčšina z nich plánuje stráviť noc a v nasledujúcich hodinách sa pokúsiť o ďalší prechod do Ceuty. „Rozohnali nás, ale my sa neprestaneme snažiť,“ povedal pre agentúru mladý Maročan snažiaci sa prejsť.
Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina z nich sa tam dostala po mori. Migranti, prevažne Maročania, prechádzali okolo pobrežných hrádzí a smerovali do Ceuty po pláži a priľahlých cestách. Väčšinu tvorili mladí muži, medzi prichádzajúcimi však boli aj ženy a deti.
Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu. Pri pokusoch dostať sa na územie Ceuty zahynuli viacerí migranti.