Maroko pozastavilo lety z a do Nemecka, Británie a Holandska

Rabat 21. októbra (TASR) - Maroko pozastavilo pre obavy zo šírenia nového koronavírusu lety do a z Nemecka, Británie a Holandska. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Marocká národná letecká spoločnosť Royal Air Maroc oznámila, že lety do spomínaných krajín boli pozastavené v stredu večer na základe rozhodnutia marockých úradov a zhodnotenia pandemickej situácie.



Aerolínie ďalej na Twitteri uviedli, že sa rozhodli počas tohto obdobia prejaviť cestujúcim podporu tak, že im umožnia "bezplatne až do 15. decembra 2021 vykonať neobmedzené zmeny v termíne letu aj vo výbere cieľovej destinácie".



Marocký spravodajský portál Hespress s odvolaním sa na nemenované informované zdroje napísal, že takéto rozhodnutie padlo v dôsledku "znepokojivého vývoja epidemickej situácie" v týchto krajinách. Server pripomenul, že Maroko z rovnakého dôvodu pozastavilo v októbri aj lety z a do Ruska.



Viacero európskych krajín bojuje s príchodom chladnejšieho počasia s novou vlnu nákazy. Obzvlášť sa to týka stredo- a východoeurópskych krajín, v ktorých je nižšia zaočkovanosť obyvateľstva, konštatuje DPA.



V 36-miliónovom Maroku je podľa miestnych médií proti covidu plne zaočkovaných už viac ako 19 miliónov ľudí. Tamojšie úrady zároveň v októbri oznámili, že tretiu, respektíve podpornú dávku proticovidovej vakcíny začnú podávať ľuďom, ktorých zaočkovali pred šiestimi mesiacmi alebo skôr.