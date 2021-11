Maroko pre obavy z omikronu pozastavilo lety z celého sveta

Paríž 28. novembra (TASR) - Marocké úrady sa rozhodli pozastaviť lety z celého sveta pre obavy z rýchleho šírenia nového koronavírusového variantu omikron. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušné rozhodnutie, ktoré začne platiť od pondelka predbežne na dva týždne, oznámilo v nedeľu na Twitteri marocké ministerstvo zahraničných vecí. Jeho prijatie zdôvodnilo potrebou chrániť zdravie občanov a zachovať "úspechy, ktoré Maroko doposiaľ dosiahlo v boji proti pandémii".



V súvislosti so šírením omikronu prijímajú cestovné obmedzenia mnohé krajiny sveta. Marocký úplný zákaz prichádzajúcich letov, ktorý sa vzťahuje na osobnú leteckú dopravu, patrí medzi najdrastickejšie z týchto opatrení, píše agentúra AP.



Maroko má jednu z najvyšších úrovní zaočkovanosti proti covidu spomedzi afrických krajín: aspoň prvú dávku vakcíny tam dostalo 66 percent obyvateľov. Počas prvej fázy pandémie v roku 2020 toto severoafrické kráľovstvo uzavrelo svoje hranice na niekoľko mesiacov.



Medzi krajiny, ktoré v súvislosti so šírením variantu omikron zaviedli cestovné obmedzenia, sa cez víkend pridali Filipíny. Okrem zákazu letov z oblasti južnej Afriky, pozastavili do 15. decembra aj leteckú dopravu zo siedmich európskych krajín, medzi ktorými je aj Česká republika, Maďarsko a Rakúsko, uviedla tlačová agentúra ANI.