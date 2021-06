Maroko príjme späť maloletých Maročanov, ktorí sú v EÚ nelegálne

Rabat 1. júna (TASR) - Marocký kráľ Muhammad VI nariadil tamojšej vláde, aby maloletým Maročanom bez sprievodu dospelého, ktorí sa nachádzajú na území EÚ nelegálne, uľahčila návrat do vlasti. Týka sa to však iba detí, ktorých totožnosť je známa marockým úradom. S odvolaním sa na utorňajšie vyhlásenie vlády v Rabate o tom informovala agentúra Reuters.



Ako uvádza Reuters, zo strany marockých úradov ide zrejme o reakciu na správy španielskych médií, podľa ktorých Maroko neplní platné dohody, na základe ktorých by malo prijímať späť nelegálnych migrantov z EÚ.



Marocké ministerstvá zahraničných vecí a vnútra uviedli, že Rabat už s krajinami EÚ na zabezpečení návratu maloletých Maročanov spolupracuje, no v dôsledku úradných postupov v niektorých krajinách eurobloku sa ich návrat oneskoril.



Napätie medzi Marokom a Španielskom sa vystupňovalov máji po tom, ako tisícky migrantov prenikli z Maroka na územie španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Väčšina z nich sa síce okamžite vrátila späť do Maroka, no stovky neplnoletých bez sprievodu tam ostali, píše Reuters.



Rekordný počet migrantov prichádzajúcichdo tejto španielskej enklávy zaznamenali v čase diplomatického napätia medzi Madridom a Rabatom, ktoré nastalo po tom, ako Španielsko s cieľom poskytnutia zdravotnej starostlivosti prijalo Ibráhima Gálího, vodcu hnutia Front Polisario bojujúceho za nezávislosť Západnej Sahary od Maroka.



Maroko v utorok uviedlo, že otázka migrácie sa používa na odvrátenie pozornosti od "skutočných príčin súčasnej politickej krízy so Španielskom", odkazujúc tým na postoj Madridu k Západnej Sahare.



Západná Sahara, rozľahlá púštna oblasť ležiaca na atlantickom pobreží Afriky, je spornou bývalou kolóniou Španielska. Maroko má pod kontrolou 80 percent územia vrátane lokalít na ťažbu fosfátu a lukratívnych oblastí rybolovu.